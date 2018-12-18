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18.12.2018 11:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Переселенцы из-за рубежа смогут получить гектар на Дальнем Востоке

Текст: Татьяна Замахина

Госдума предоставила соотечественникам из-за рубежа право безвозмездно получить "дальневосточный гектар". Закон кабмина принят депутатами в окончательном чтении.

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Ранее поручение на эту тему дал президент. Владимир Путин поставил задачу стимулировать переезд соотечественников на постоянное место жительства в Россию. И в первую очередь, это должно касаться Дальнего Востока, с которого происходит отток населения.

Предложением смогут воспользоваться соотечественники, переехавшие в Россию из-за рубежа. Речь об участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению.

Фото: Пресс-служба Минвостокразвития РФ
Чем занимаются получатели дальневосточных гектаров

Для получения земли в собственность переселенцы должны сначала в установленном порядке обзавестись российским гражданством.

Переселенцы не смогут получить участки в собственность или в аренду, если нарушат необходимые условия. В частности, речь о несоответствии использования земельного участка установленным критериям, неподтверждении соблюдения предусмотренных условий. Кроме того, отказ можно получить, если подать заявление о предоставлении земли более, чем за шесть месяцев до окончания срока действия договора безвозмездного пользования участком.

Критерии использования земельных участков установит правительство РФ. Кроме того, кабмин определит перечень подтверждающих соответствие этим критериям документов и порядок проверки.

Действующие законы дают гражданам РФ право на основании заявления один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Можно рассчитывать и на больший участок в совместное пользование - из расчета по гектару на человека.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума ДФО Выдача дальневосточного гектара
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