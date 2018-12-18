Санта-Клаус признался в теплых чувствах к Чукотке

За неделю до католического Рождества волшебник Санта-Клаус решил побеседовать с российскими журналистами. В интервью РИА Новости он рассказал, что одно из его самых теплых воспоминаний - поездка на Чукотку в 2017 году.

Тогда рождественский дед посетил несколько городов России, а свое путешествие начал в селе Новое Чаплино в Чукотском автономном округе.

"Оно прекрасно своими людьми и великолепной природой, а мои олени нашли, что горячие источники - это нечто крайне приятное, так что трудно было оттуда уйти и продолжить свой путь дальше", - рассказал Санта.