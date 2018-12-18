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18.12.2018 11:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Трех ингушей наградят за спасение замерзавшего на Колыме испанца

Текст: Юлия Гарднер

Трех ингушей, жителей города Сусуман Магаданской области, - Ваху Чемурзиева, Мовсара Муцольгова и Аслана Хабриева, - наградят за спасение испанца. Тот едва не замерз на трассе "Колыма".

Хосе Андрес Абьян Пахарес на велосипеде выехал из Магадана, чтобы добраться до Байкала. Ребята встретили его на трассе, когда ехали в областной центр из Сусумана. Пытались отговорить от опасной поездки, но тщетно. Возвращаясь обратно, они стали искать путешественника. Обнаружили его на Бурхалинском перевале, в палатке, при 50-градусном морозе.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Парни довезли испанца до Сусумана, где вызвали врачей. У европейца оказались серьезно обморожены пальцы на руке.

Сейчас Хосе находится в Магадане. В среду он вылетает в Москву, откуда отправится на родину.

Наградить спасителей испанца предложил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Ребят представят к награде в День спасателя, 27 декабря.

- Они повели себя очень грамотно, и, можно сказать, благодаря их бдительности и настойчивости этот человек жив, - сообщил РИА Новости начальник ГУ МЧС по Магаданской области Любомир Муха.

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