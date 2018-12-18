В Харбине пройдет международный праздник еды

С 5 по 7 января 2019 года в Международном конференционно-выставочном центре Харбина (провинция Хэйлунцзян) пройдут Харбинская ярмарка холодных территорий и Выставка импортных пищевых продуктов (Harbin Cold Zone Expo и Imported Food Expo).

Фото: partnery.cn