В Приморье нашли разбившийся в 1941 году бомбардировщик

Участники поискового объединения "Авиа Поиск" нашли в Приморском крае советский бомбардировщик, разбившийся в 1941 году, сообщает РИА Новости.

Самолет найден вблизи города Арсеньева. Это советский дальний бомбардировщик ДБ-3. Идентифицировать его удалось по деталям с номером одного из двигателей и номеру самого бомбардировщика.

Находка оказалась неожиданной. В этом месте хотели обнаружить другой бомбардировщик - ТБ-3.

Известно, что катастрофа с ДБ-3 произошла 12 июня 1941 года. Найти его помогли местные жители, рассказывавшие о падении самолета. Поисковики использовали также информацию архивов.

Теперь "Авиа Поиск" надеется отыскать останки членов экипажа и установить обстоятельств гибели самолета. Работа продолжится в мае 2019 года.