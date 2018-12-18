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18.12.2018 08:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье нашли разбившийся в 1941 году бомбардировщик

Текст: Ольга Журман

Участники поискового объединения "Авиа Поиск" нашли в Приморском крае советский бомбардировщик, разбившийся в 1941 году, сообщает РИА Новости.

Фото: Р. Скоморохов/wikipedia.org
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Самолет найден вблизи города Арсеньева. Это советский дальний бомбардировщик ДБ-3. Идентифицировать его удалось по деталям с номером одного из двигателей и номеру самого бомбардировщика.

Находка оказалась неожиданной. В этом месте хотели обнаружить другой бомбардировщик - ТБ-3.

Известно, что катастрофа с ДБ-3 произошла 12 июня 1941 года. Найти его помогли местные жители, рассказывавшие о падении самолета. Поисковики использовали также информацию архивов.

Теперь "Авиа Поиск" надеется отыскать останки членов экипажа и установить обстоятельств гибели самолета. Работа продолжится в мае 2019 года.

Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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