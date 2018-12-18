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18.12.2018 08:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморском океанариуме поселились рыбы с "третьим глазом"

Текст: Анна Бондаренко

Коллекцию Приморского океанариума пополнили пять серебряных арован - рыб, у которых есть пятно, похожее на третий глаз. Оно помогает молодым особям выживать. Как поясняют в океанариуме, хищники во время охоты ориентируются по размерам головы жертвы. Глядя на арован, у них создается иллюзия, что перед ними рыба больше, чем они могут съесть.

Фото: Пресс-служба Приморского океанариума
В Приморском океанариуме поселились летучие мыши

Как сообщает пресс-служба океанариума, рыб специально завезли маленькими, чтобы иметь возможность контролировать их развитие.

- Сейчас мы их интенсивно раскармливаем. Через пять месяцев арованы переселятся в самый большой аквариум экспозиции "Тропический дождевой лес", в полгода они как раз достигнут оптимального для экспозиции размера - 40-50 сантиметров, - рассказал начальник отдела содержания пресноводных тропических гидробионтов Алексей Михайлов.

У арован есть несколько особенностей. Помимо маскировочного пятна, взрослые рыбы умеют ловить свою пищу - насекомых, лягушек - над водой, выпрыгивая на высоту до двух метров. За это их прозвали водяными обезьянами или водяными драконами. Кроме того, они, как и их предки, жившие во время Юрского периода, имеют костистый язык, покрытый зубами.

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