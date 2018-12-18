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18.12.2018 11:15
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Текст: Инга Горина (Самара)
Жигулевский "АКОМ" выпустил 20-миллионный аккумулятор. Отечественный лидер выходит на рынок под новым брендом и встает на защиту заповедной природы.
Фото: Пресс-служба ГК "Аком" Компания дала старт новому региональному бренду "Жигулевский аккумулятор" Фото: Пресс-служба ГК "Аком"
Компания дала старт новому региональному бренду "Жигулевский аккумулятор" Фото: Пресс-служба ГК "Аком"

13 декабря на производственной площадке АО "АКОМ" в городе Жигулевске состоялось сразу два значимых события. С конвейера предприятия сошла 20- миллионная аккумуляторная батарея. В честь этого исторического события в тот же день на территории завода открылась Аллея славы.

Аккумуляторному производству "АКОМ", расположенному в Жигулевске, всего 16 лет, однако за этот срок предприятием пройден стремительный путь развития от сборочного производства до Корпорации энергетических решений.

16 лет подряд компания является неизменным лидером на рынке СНГ по объемам производства аккумуляторов, крупнейшим поставщиком продукции на конвейеры мировых автопроизводителей, дислоцирующих свои предприятия в России. Кроме того компания обеспечивает на сегодняшний день свыше 70 процентов экспорта в отрасли, уверенно конкурируя с ведущими мировыми производителями. Главные исторические вехи развития холдинга, его основные достижения и нашли свое отражение в архитектурной композиции - Аллея славы "АКОМ".

В праздничном мероприятии приняли участие руководство компании "АКОМ" во главе с Президентом Николаем Игнатьевым, сотрудники завода, а также высокие приглашенные гости. В их числе избранный глава администрации города Жигулевска Дмитрий Холин, министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов, исполнительный директор Национальной инжиниринговой корпорации Александр Кобенко; представители государственных структур, общественных организаций, партнеры "АКОМ" из разных городов России и зарубежья, руководители заводов-производителей химических источников тока.

В своей приветственной речи Президент ГК "АКОМ" Николай Игнатьев выразил благодарность коллективу компании за профессионализм и преданность общему делу:

- Пройденный рубеж в 20 миллионов батарей - это еще один шаг к стратегической цели "Глобальная компания - Глобальный бренд". "АКОМ" уже приблизился к решению этой амбициозной задачи. Нам есть куда стремиться, - отметил глава компании. - Цели и приоритеты расставлены. Вперед к их достижению!

Торжественный старт выпуску юбилейной 20-миллионной батареи дали Президент ГК "АКОМ" Николай Игнатьев и почетные гости предприятия.

Именно с 20-миллионной АКБ компания начинает производство высокотехнологичной продукции под совершенно новым брендом - "Жигулевский аккумулятор". Благодаря популяризации региональных брендов, малые города, такие как Жигулевск, обретают конкурентные преимущества и инвестиционную привлекательность. Развивая экономическую эффективность родного края, компания также заботится о сохранении его уникальной природы. Под брендом "Жигулевский аккумулятор" "АКОМ" начинает беспрецедентную акцию, направленную на защиту местной природы - с каждой реализованной АКБ будут направляться отчислений Национальному парку "Самарская Лука" на осуществление его экологических проектов.

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