ФНС напомнила о новом порядке расчета налога на имущество с 1 января

Со следующего года в России меняется порядок расчета налога на имущество граждан.

В 2019 году к 63 регионам страны, где этот налог начисляется исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости объекта (она ближе к рыночной), добавятся еще семь. В списке Пермский край, Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области. В этих регионах к налогообложению впервые будут привлечены объекты, права граждан на которые зарегистрированы в упрощенном порядке без проведения технической инвентаризации и определения инвентаризационной стоимости. Речь идет о садовых, дачных домах, гаражах, хозяйственных постройках площадью более 50 квадратных метров, уточняют в Федеральной налоговой службе.

Также впервые будут обложены налогом на имущество, исходя из кадастровой стоимости, жилые постройки, введенные в эксплуатацию с 2013 года. (По ним не определялась инвентаризационная стоимость, но есть кадастровая оценка). При этом будет применен коэффициент 0,2 к первому налоговому периоду расчета.

В 14 регионах, где расчет налога исходя из кадастровой стоимости будет применяться второй год подряд, коэффициент к налоговому периоду составит 0,4. В 21 регионе, где кадастровая стоимость используется для начисления налога третий год подряд, коэффициент составит 0,6.

Поэтапный переход на расчет налога не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости недвижимости начался в России в 2015 году. За это время реформа стартовала в 63 регионах. Формула исчисления налога подразумевала ежегодное увеличение платежа на 20 процентов. То есть в первый год применения кадастровой стоимости граждане платят налог с повышающим коэффициентом 0,2, затем 0,4, 0,6, 0,8 соответственно. С пятого года налог должен был уплачиваться в полном объеме.

Реформа привела к резкому увеличению налоговой нагрузки на собственников недвижимости. Поэтому были приняты поправки, ограничивающие рост налога 10% по сравнению с его суммой за предыдущий период. Это правило будет применяться в регионах, где налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости третий и последующие годы, пояснили в ФНС.

Что касается регионов, где базой для начисления налога до сих пор служит инвентаризационная стоимость объектов капитального строительства, то там для расчета налога эта стоимость будет индексирована на коэффициент-дефлятор 1,481.

Кроме того, изменится порядок перерасчета налога на имущество физлиц. Теперь независимо от оснований перерасчет делать не будут, если из-за него произойдет увеличение ранее уплаченной суммы налога.

Есть хорошая новость для тех, кто решил оспорить кадастровую стоимость своей недвижимости в суде или комиссии при Росреестре. По новым правилам, если налогоплательщик сумел доказать, что она неправильная, при расчете налога измененная кадастровая стоимость будет использоваться не с того года, в котором было подано заявление о несогласии с результатами оценки, а с момента, когда ошибочная стоимость начала применяться.