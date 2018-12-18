Незрячая нижегородка заняла второе место на Кубке России по плаванию

Тотально незрячая 17-летняя нижегородка Регина Парпиева заняла второе место на Кубке России по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения, который проходил с 14 по 17 декабря в подмосковном Раменском.

- По итогам двух дистанций Регина проплыла 50 метров брассом за 54,87 секунды и 100 метров аналогичным стилем ровно за две минуты, - рассказала "РГ" мама девочки Гульнара Парпиева. - Так, ей удалось улучшить свой результат на семь-восемь секунд. К тому же она сменила разряд: с третьего взрослого на второй.

- Я рада, но очень устала! - поделилась впечатлениями Регина Парпиева после соревнований.

Среди главных соперников у Регины Парпиевой были две участницы Паралимпийской сборной России - петербурженка София Поликарпова и москвичка Анна Бабаева.