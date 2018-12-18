В Оренбуржье тигр напал на сотрудника цирка

Полиция Орска начала проверку по факту нападения тигра на работника цирка. К счастью, молодой человек остался жив, но получил ранения.

Как сообщило во вторник УМВД по региону, сигнал о ЧП поступил в дежурную часть.

- Предварительно установлено, что в Орск приехал на гастроли цирк. Во время уборки территории цирковой тигр просунул лапу из вольера и попытался затащить 28-летнего мужчину в клетку, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате пострадавший получил травмы ног.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.