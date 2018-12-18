В Перми осудили одного из напавших на детей в школе № 127

Во вторник в Мотовилихинском суде Перми вынесли приговор одному подростков, напавших 15 января с ножами на четвероклассников школы № 127. Судья определил ему наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы. Так как подсудимый несовершеннолетний, весь процесс проходил в закрытом режиме.

Суд признал нападавшего виновным по трем составам Уголовного кодекса. Это разбой (статья 162), покушение на убийство (статья 105) и умышленное повреждение или уничтожение имущества (статья 167). Ему вменили покушение на убийство 30 человек, в том числе 28 несовершеннолетних.

Помимо уголовного наказания, с подростка, напавшего на детей, будут взысканы денежные средства в счет погашения причиненного ущерба. Он сейчас обязан выплатить полтора миллиона рублей раненой учительнице Наталье Шагулиной и, кроме того, возместить ущерб остальным пострадавшим. Всего на сумму около восьми миллионов рублей.

Суд признал нападавшего виновным по трем составам Уголовного кодекса и назначил ему почти десять лет лишения свободы

Так как осужденный является несовершеннолетним, платить за него будут родители. Это указано в решении суда. Рассчитываться за сына-преступника они станут до тех пор, пока ему не исполнится восемнадцать лет. Второй участник нападения признан невменяемым, и расследование его деяний выделено в отдельное производство. Об этом заявила государственный обвинитель Екатерина Кашина. Его будут судить позже.

Напомним, что 15 января этого года два вооруженных ножами подростка проникли в пермскую школу № 127 и напали на учеников 4 "б" класса. При этом пострадали 15 детей и их учительница Наталья Шагулина.

Все пострадавшие получили материальную помощь из бюджета Пермского края. Ее сумма составила от 200 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных ранений. Дети и учительница также были направлены в санатории для поправки здоровья.

Подвиг Натальи Шагулиной был отмечен государственной наградой. Ей вручена медаль "За отвагу". Кроме того, ее внесли в пермскую городскую Книга Почета. После выздоровления она продолжает преподавать.