Медсестры получат право оказывать ученикам первичную доврачебную помощь, применять лекарственные препараты и оказывать в экстренных случаях медпомощь. Что еще должен делать медик в школе? Выявлять у учеников "факторы риска хронических неинфекционных заболеваний, в том числе повышенное артериальное давление, избыточную массу тела и ожирение, курение, употребление алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, а также выявлять несовершеннолетних с девиантными формами поведения". Все это прописано в новом проекте стандарта "Специалист по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях", который сейчас находится на общественном обсуждении. Проект предполагает, что медсестра должна быть выпускницей бакалавриата по направлению "сестринское дело". Таких сестер сейчас выпускают больше 20 вузов.

Эксперты приводят печальную статистику: каждый год с учениками происходит около 20 тысяч несчастных случаев. Очень часто - в стенах школы. "РГ" не раз поднимала вопрос о проблемах школьной медицины. По действующему нормативу на каждую тысячу учеников должен приходиться врач, на двести человек - медсестра. На деле в одних школах есть и доктор, и медсестра, а где-то вообще нет медиков. Собкоры "РГ" проверили, кто и как сейчас оказывает медпомощь ученикам.

В Иркутске медицинская сестра школы N 26 Ирина Быргазова большую часть того, что предписывает новый профстандарт, уже делает.

- И регулярные медосмотры провожу, и профилактические мероприятия организую, и разъяснительную работу с родителями веду, - говорит медсестра. - Все, что касается факторов риска, тоже фиксирую, информацию передаю в поликлинику профильному специалисту.

Единственное, что озадачивает Ирину Быргазову, - прописанное в новом профстандарте обязательное высшее образование для школьной медсестры.

Несколько иная ситуация в районах области. Особенно сложно на северах: врачей и медсестер не хватает даже в районных больницах. По словам главврача одной из районных больниц (имя он попросил не называть), случаи, когда одна медсестра работает сразу в нескольких школах, разбросанных на десятки километров друг от друга, вовсе не редкость. "Работают они - и спасибо, а если мы еще будем требовать от них соответствия профстандарту, вообще население, в том числе и детское, без медицинской помощи оставим. Надо решить проблему с кадрами сначала".

В Чувашии педиатры есть только в половине детсадов и школ. Укомплектованность медсестрами чуть лучше - 70 процентов. Решением проблемы может стать проект "Школьная медицина", запущенный в республике в прошлом году.

"РГ" не раз поднимала вопрос о проблемах школьной медицины.

Вот как он работает на практике: в детских поликлиниках вводится штатная должность врача, занимающегося гигиеной детей и подростков, в педиатрических отделениях появляется фельдшер. В будущем ему на смену придет бакалавр. В проведении ежегодных профилактических медосмотров школьников главную роль играют узкие специалисты, которые могут включить в осмотры медицинские анализы, вплоть до УЗИ, ЭКГ и другие обследования. Потом школьный медик составляет персональную программу реабилитации для каждого ученика. К примеру, в 59-й школе города Чебоксары с 2002 года работает медицинский реабилитационный центр. В нем есть стоматологический кабинет, кабинеты массажа, физиотерапии, охраны зрения и лечебной физкультуры. При этом весь персонал медцентра - это работники детской поликлиники, на территории которой находится школа. Одно дело, либо ребенок сидит в поликлинике в очередях, либо проходит физиотерапевтические процедуры пока длится перемена.

В Волгоградской области школы заключили договоры с райбольницами. "В школах нет врачей и медсестер. Но медработники по мере необходимости приезжают туда сами", - рассказала "РГ" специалист отдела по образованию администрации Дубовского района Оксана Борщ.

Как становятся школьной медсестрой? Выбор прост: у медсестры собственные дети пошли в школу. Другие поводы - редкое исключение

Школы райцентров обслуживают сотрудники Центральной республиканской больницы, а в отдаленных поселениях - специалисты фельдшерско-акушерских пунктов. А вот в селе Солянка Астраханской области есть и медсестра, которая находится в школе постоянно, и врач, который приезжает раз в неделю.

- Конечно, потребность в медсестре есть особенно там, где большое скопление детей. У нас сейчас около 600 учеников, занимаются пока в две смены. Хоть и есть неподалеку больница, нужно, чтобы на месте был постоянно медработник. Нас вполне устраивает среднее специальное образование медсестры, - считает директор солянской средней школы Раиса Ахмедова.

По мнению главной медсестры Наримановской районной больницы в Астраханской области Марины Гавриш, если для школьных медсестер введут обязательное требование о высшем образовании, то школы столкнутся с отсутствием медработников.

- У нас на всю больницу из 250 медсестер лишь у одной высшее образование. Оклад молодой медсестры со средним образованием сегодня 10 600 рублей. С высшим - 11 800, - говорит Марина Гавриш.

В Ростовской области каждый третий школьный педиатр является внешним совместителем, больше 40 процентов сотрудников перешагнули пенсионный возраст. 677 школ имеют медкабинеты, но укомплектованы нужным оборудованием лишь на 65 процентов. Существуют еще малокомплектные школы, где вообще не выделено место для размещения медблока.

Компетентно

Жанетта Горелова, профессор, главный научный сотрудник НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России:

- Школы не столкнутся с отсутствием медработников, так как наоборот все делается, чтобы уменьшить нагрузку на медицинского работника, разгрузить поликлиники, дополнить штат и дополнительно ввести таких специалистов, подготовка которых проводится в 20 вузах страны. Они не заменяют ни врача, ни медсестру в школе, а должны восполнить имеющийся дефицит кадров. После обсуждения будет принят тот вариант, который устроит всех - с включением предложений или исключением тех пунктов, которые не устраивают специалистов медицинских сообществ.

Наболело

Из сообщения в группе ВК

"Как становятся школьной медсестрой? Выбор прост: у медсестры собственные дети пошли в школу. Другие поводы - редкое исключение. Самая главная ответственность - за ЖИЗНЬ детей. Один хирург, сделавший операцию ученице 2-го класса моей школы (отправила в больницу на "скорой помощи") - спросил: "Как вам удалось поставить диагноз "аппендицит"? У нее он оказался гнойный". Один раз мальчишка пришел в медкабинет в 8 часов утра. Говорит: "У меня не закрывается правый глаз". Немедленно вызвала "скорую помощь", заподозрив неврит тройничного нерва (так оно и было), потому что лечение в этом случае должно начинаться срочно. Школьные медсестры должны находиться в категории "замдиректора школы по медицинскому блоку", так как выполняют очень большой объем в одном "лице". Это фельдшер, процедурная медсестра, дезинфектор, диетсестра, гигиенист, психолог, педагог, организатор, секретарь (ведение документации), менеджер-логист (планы прививок, медосмотров, общение с санэпидемической станцией). И зарплата должна быть соответствующей.