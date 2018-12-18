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18.12.2018 16:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сызрани напавший на фельдшера "скорой" получил 4,5 года колонии

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Сызрани суд признал местного жителя виновным в нападении на фельдшера "скорой" и сопротивлении с помощью холодного оружия сотрудникам полиции и Росгвардии.

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Он обвинялся сразу по двум статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "высказывание угрозы применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Об этом сообщило во вторник, 18 декабря, СУ СК России по Самарской области.

Следователи выяснили, что конце января 2018 года осужденный пил в одной из квартир на улице Лазо в Сызрани со знакомыми. Все закончилось плачевно: он ударил в грудь одного из собутыльников.

На место прибыла бригада "скорой". Во время оказания медпомощи потерпевшему преступник снова схватился за нож. На этот раз он ударил фельдшера в живот. На подмогу вызвали экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Но мужчина и не думал униматься. Он вооружился двумя ножами и отмахивался от патрульных изо всех сил. Утихомирить преступника смогли только совместными усилиями сотрудники полиции и Росгвардии.

Суд назначил ему 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Нападения на медиков
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