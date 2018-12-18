В Татарстане появится нейросетевой русско-татарский переводчик

В Татарстане создали экспериментальную версию русско-татарского и татарско-русского переводчика на основе нейросетевых технологий. По словам специалистов-разработчиков, подобная система учится понимать, как переводятся на другой язык не только слова, но и сочетания слов, когда смысл "суммы слов" отличается от смысла слов по отдельности.

Переводчик, в отличие от словарей, контекстные фразы переводит лучше, чем отдельные слова. Система распознает субъект, объект, действие. Проект запустили в рамках программы по развитию и сохранению татарского языка в республике. Сейчас переводчик работает в тестовом режиме.

"В последний год были достигнуты достаточно хорошие результаты, которые побудили нас к тому, чтобы уже в 2018 году, а не к концу 2020 года, как было запланировано, создать пробную версию", - цитирует ТАСС старшего научного сотрудника института прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан Айдара Хусаинова. Как раз это учреждение и занималось созданием машинного переводчика.

Подобная программа позволяет ввести данные голосом и слышать, как звучит нужное слово. Также специалисты Академии наук Республики Татарстан готовят мобильные версии для iOS и Android, что упростит жизнь всем пользователям.