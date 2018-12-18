В Татарстане появится нейросетевой русско-татарский переводчик

Новости

Летающий мотоцикл с двигателем Maserati дебютирует в начале 2019 года 17:35
Посольство РФ в Лондоне установило связь с севшим на мель сухогрузом 17:31
На Кубани водитель маршрутки высадил потерявшую сознание женщину 17:30
В Астрахани увековечили память погибшего в Сирии военного 17:27
Обновленная Chevrolet Niva: производство стартует в январе 17:03
Производство суррогатного топлива в России стало невыгодным 17:02
Немецкие компании инвестировали в экономику России 628 миллионов евро 16:48
В Сызрани напавший на фельдшера "скорой" получил 4,5 года колонии 16:38
90% предметов доколумбовой эпохи назвали подделками 16:35
Экс-полицейского в Костроме наказали за подмену наркотика 16:33
В Екатеринбурге аварийно сел самолет из Пхукета 16:30
Шойгу: Число авиавылетов в Сирии со 100 в день сокращено до 2-4 в неделю 16:19
Умершим в кемеровском детсаду Дедом Морозом оказался известный артист 16:19
Крым попал в пятерку самых желанных регионов для встречи Нового года 16:19
В Черное море вошел корабль британских ВМС 16:12
Путин подписал закон о блокировке "групп смерти" 16:10
Электрический кроссовер Volkswagen вышел на дорожные испытания 16:08
В Петербурге нашли неизвестный портрет Пушкина работы Петрова-Водкина 16:05
В курганском селе открыли современный кинотеатр 16:00
У берегов Великобритании село на мель мурманское судно 15:52
В аэропорту Симферополя открылся туристско-информационный центр 15:45
В исполкоме СНГ высоко оценили председательство Таджикистана 15:43
В московском метро задержали наркокурьера "под кайфом" 15:39
Большинство болгар выступили против однополых браков 15:38
Картину "Иван Грозный и его сын Иван" выставят в бронированном кейсе 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 15:55
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

В Татарстане появится нейросетевой русско-татарский переводчик

Текст: Елена Кухтенкова
В Татарстане создали экспериментальную версию русско-татарского и татарско-русского переводчика на основе нейросетевых технологий. По словам специалистов-разработчиков, подобная система учится понимать, как переводятся на другой язык не только слова, но и сочетания слов, когда смысл "суммы слов" отличается от смысла слов по отдельности.
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Переводчик, в отличие от словарей, контекстные фразы переводит лучше, чем отдельные слова. Система распознает субъект, объект, действие. Проект запустили  в рамках программы по развитию и сохранению татарского языка в республике. Сейчас переводчик работает в тестовом режиме.

Фото: depositphotos.com
Банки наращивают вложения в искусственный интеллект

"В последний год были достигнуты достаточно хорошие результаты, которые побудили нас к тому, чтобы уже в 2018 году, а не к концу 2020 года, как было запланировано, создать пробную версию", - цитирует ТАСС старшего научного сотрудника института прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан Айдара Хусаинова. Как раз это учреждение и занималось созданием машинного переводчика.

Подобная программа позволяет ввести данные голосом и слышать, как звучит нужное слово. Также специалисты Академии наук Республики Татарстан готовят мобильные версии для iOS и Android, что упростит жизнь всем пользователям.

Общество Наука Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Шойгу: Минобороны готово к любым угрозам НАТО
Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России
МИД о резолюции ООН: Против России идет целенаправленная кампания
Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву
В России введен контроль операций по картам иностранных банков