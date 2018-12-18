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18.12.2018 11:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Государство поможет Омской области сбалансировать бюджет

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омская область получит в этом году еще 1,4 миллиарда рублей дотации, необходимой для сбалансированности региональной казны. Таким образом, общая сумма нецелевой поддержки, предоставленной из федерального бюджета региону в 2018 году, достигнет 17,7 миллиарда рублей. Для Омской области это прецедент.
Фото: Правительство Омской области Фото: Правительство Омской области
Фото: Правительство Омской области
Фото: Правительство Омской области
Бюджет Омской области приняли с профицитом в 3,8 миллиарда рублей

Уже известно, что дотация поступит двумя траншами.

- Во-первых, 152 миллиона распределено региональному бюджету в качестве компенсации выпадающих доходов, которые возникнут у Омской области в следующем году в связи с отменой налога на движимое имущество организаций. Эта сумма будет учтена в доходах и расходах регионального бюджета-2018 в режиме изменений, которые Законодательное собрание планирует рассмотреть на этой неделе, - сообщили в региональном правительстве. - Еще 1,25 миллиарда рублей до конца текущего года на сбалансированность будет предоставлено региону на финансовое обеспечение первоочередных расходов. С учетом этих средств общий объем дотаций, то есть нецелевой финансовой поддержки, которую Омская область получит в этом году, составит 17,7 миллиарда.

По мнению экспертов, значительная государственная помощь - это результат активности местной власти.

- На протяжении всего года мы тесно работали с федеральным центром. И, как показывает результат этого взаимодействия, смогли доказать и обоснованную потребность в увеличении объемов финансовой поддержки, и готовность Омской области обеспечивать исполнение принятых на себя обязательств, - комментирует глава региона Александр Бурков. - Забегая вперед, можно сказать, что исполнение бюджета-2018 года завершается успешно. Дополнительная федеральная помощь позволит нам существенно улучшить те финансовые показатели, с которыми регион будет финишировать. А это, в свою очередь, положительно скажется на бюджете нового года.

По словам спикера Законодательного собрания Владимира Варнавского, бюджет-2019 будет напряженным, но сохранит социальную направленность. Второе чтение главного финансового документа Омской области состоится 20 декабря.

Власть Работа власти Регионы Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область
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