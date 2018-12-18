Государство поможет Омской области сбалансировать бюджет

Омская область получит в этом году еще 1,4 миллиарда рублей дотации, необходимой для сбалансированности региональной казны. Таким образом, общая сумма нецелевой поддержки, предоставленной из федерального бюджета региону в 2018 году, достигнет 17,7 миллиарда рублей. Для Омской области это прецедент.

Уже известно, что дотация поступит двумя траншами.

- Во-первых, 152 миллиона распределено региональному бюджету в качестве компенсации выпадающих доходов, которые возникнут у Омской области в следующем году в связи с отменой налога на движимое имущество организаций. Эта сумма будет учтена в доходах и расходах регионального бюджета-2018 в режиме изменений, которые Законодательное собрание планирует рассмотреть на этой неделе, - сообщили в региональном правительстве. - Еще 1,25 миллиарда рублей до конца текущего года на сбалансированность будет предоставлено региону на финансовое обеспечение первоочередных расходов. С учетом этих средств общий объем дотаций, то есть нецелевой финансовой поддержки, которую Омская область получит в этом году, составит 17,7 миллиарда.

По мнению экспертов, значительная государственная помощь - это результат активности местной власти.

- На протяжении всего года мы тесно работали с федеральным центром. И, как показывает результат этого взаимодействия, смогли доказать и обоснованную потребность в увеличении объемов финансовой поддержки, и готовность Омской области обеспечивать исполнение принятых на себя обязательств, - комментирует глава региона Александр Бурков. - Забегая вперед, можно сказать, что исполнение бюджета-2018 года завершается успешно. Дополнительная федеральная помощь позволит нам существенно улучшить те финансовые показатели, с которыми регион будет финишировать. А это, в свою очередь, положительно скажется на бюджете нового года.

По словам спикера Законодательного собрания Владимира Варнавского, бюджет-2019 будет напряженным, но сохранит социальную направленность. Второе чтение главного финансового документа Омской области состоится 20 декабря.