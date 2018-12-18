Иркутские ученые создали морозоустойчивый битум

Ученые Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ) поделились первыми наработками в создании нового состава для дорожных покрытий.

Исследования на эту тему были заказаны дирекцией автомобильных дорог Иркутской области. Как пояснили в ИрНИТУ, существующие полимерно-битумные составы не совсем подходят для Байкальского региона с его особыми климатическими условиями.

Как рассказал заведующий кафедрой автомобильных дорог ИрНИТУ Вадим Балабанов, обычный дорожный битум для производства асфальтобетонной смеси не обеспечивает нужных качеств автодорог в Иркутской области, с ее резко континентальным климатом. Поэтому ученые ищут составы, использование которых могло бы продлить срок службы дорожного покрытия, несмотря на резкие перепады температур. Им уже удалось подобрать состав, увеличивающий интервал работоспособности битума от -50 до +70 градусов. И это при том, что параметры обычного битума составляют от -20 до +45.

По информации Вадима Балабанова, в конце 2020 года заказчик планирует провести опытно-промышленные испытания:

- Сотрудникам кафедры предстоит создать опытный участок автодороги с экспериментальным покрытием, обеспечивая научно- техническое сопровождение. Подобные работы ранее в Иркутской области никогда не проводились, - отметил ученый.