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18.12.2018 13:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Юные красноярцы-изобретатели победили в международном чемпионате

Юные изобретатели из красноярского технопарка "Кванториум" вернулись с победой с международного чемпионата детских инженерных команд.

В Санкт-Петербурге завершился финальный этап международного конкурса ICET 2018.

Это одно из самых престижных детских инженерных мероприятий, в финале которого приняли участие 74 команды из семи стран мира.

Напомним, что в октябре этого года красноярская команда "Котики Шредингера" - ребята из Наноквантума и Квантума AR &VR и команда "Энтропия" - воспитанники Энерджиквантума, выполнили задание в выбранных категориях и вошли в финал.

Фото: Правительство Красноярского края
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Дети соревновались по восьми направлениям: "Космическая станция", "Робот-рисовальщик", "Перестройка+", "Лабиринт", "Электронный поводырь", "Электроэнергия из звука", "Микробный топливный элемент" и "Дрон-исследователь".

Красноярская команда "Котики Шредингера" работали над проектом  устройства, позволяющего слепому или слабовидящему человеку ориентироваться и перемещаться в незнакомом пространстве, идентифицировать окружающие его объекты, добираться до пункта назначения. В итоге ребята заняли первое место в категории "Электронный поводырь".

Основная задача устройства, которое собирали дети из команды "Энтропия", - преобразование энергии звука в электроэнергию. За свой проект ребята признаны победителями в номинации "Преобразование энергии звука в электроэнергию".

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