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18.12.2018 12:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Назаровское" вошло в топ-50 производителей сырого молока в России

ЗАО "Назаровское" вошло в топ-50 компаний-производителей сырого молока в России, заняв 46 место за произведенные в 2017 году 25943 тонны молока-сырья. Рейтинг подготовил Центр изучения молочного рынка (Russian Dairy Research Center).

По данным исследования, 50 крупнейших предприятий на российском рынке увеличили свою долю в общем производстве сырого молока с 15,98 процента в 2016 году до 16,6 процента в 2017 году. В целом лидеры рынка получили в прошлом году 2987 989 тонн молока.

По словам заместителя председателя правительства Красноярского края - министра сельского хозяйства и торговли Леонида Шорохова, ЗАО "Назаровское" - одно из наиболее эффективных сельхозпредприятий края, входит в сотню крупнейших агрокомпаний России. Специализируется на производстве и переработке сельхозпродукции.

Фото: Правительство Красноярского края
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- На сегодня в распоряжении предприятия около 80 тысяч гектаров арендованных и собственных земель. Поголовье крупного рогатого скота более 22 тысяч, включая 4,7 тысячи голов коров. По надоям ЗАО "Назаровское" держит первое место в рейтинге краевых производителей: семь процентов от общего производства в регионе. Средний надой на корову здесь порядка семи тысяч килограмм в год, что выше среднекраевого на две тысячи килограмм, - сообщил Леонид Шорохов.

Руководитель предприятия Валерий Исаев считает основой производства растениеводство. В "Назаровское" возделывают лучшие сорта сельскохозяйственных культур: пшеница "Новосибирская-31", "Новосибирская-15", ячмень "Биом", овес "Саян", рапс "Надежный-92". В этом году урожай в весе после доработки составил здесь 135,5 тысячи тонн, урожайность получена 34,2 ц/га.

Сельскохозяйственная организация ведет постоянную селекционную работу, в том числе по трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота. ЗАО "Назаровское" является племенной организацией по разведению трех пород крупного рогатого скота мясного и молочного направлений продуктивности, а также четырех пород в свиноводстве.

Экономика АПК Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край
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