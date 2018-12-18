Омичам рассказали о способах оплаты проезда в новом году

В Омске в 2019 году изменятся условия оплаты проезда. Для пассажиров, выбирающих безналичный расчет, цена поездки составит 25 рублей. За расчет наличными придется заплатить 30 рублей.

В мэрии считают, что такая разница не только поможет минимизировать потери от "черного нала", но и мотивирует омичей активнее переходить на современные методы оплаты - выгода очевидна. Тем более что процесс такого перехода стимулирует новое законодательство.

Чтобы пассажирам было проще определиться с выбором, в департаменте транспорта мэрии составили таблицу, которая в сравнении показывает текущую и предстоящую стоимость электронных проездных билетов. Внимательно изучив эту информацию, каждый пассажир сможет определиться, чему отдать предпочтение.

Напомним, что омские льготники от повышения проездных тарифов не только не пострадали, но и выиграли. Такую задачу поставил губернатор, и городские законодатели его услышали.

- По льготному проездному стоимость разовой поездки для школьников снизилась на 1 рубль и теперь составит 15 рублей. Льготный безлимитный проездной для них на 15 дней будет стоит 400 рублей, и вдвое дороже на месяц. Для пенсионеров и студентов стоимость одной поездки также снизится на рубль и составит 18 рублей. Но это только при оплате картой. При наличном расчете даже льготным пассажирам придется заплатить 30 рублей за поездку, - пояснили в департаменте транспорта.

Как уверяют в мэрии, приобрести траспортные карты в Омске не проблема. Их продают в 61 киоске. Пополнить счет можно с помощью банкоматов и терминалов Сбербанка, из личного кабинета, мобильного интернет-приложения и мобильного банка Сбербанка по номеру 900.

Пассажиры также смогут оплатить проезд в муниципальном транспорте с помощью смартфона, использовав мобильное приложение Sigma.

Все вопросы о новой системе оплаты можно задать по телефону (3812) 21-13-48 в рабочие дни с 8:00 до 17:00.