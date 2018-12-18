Омская область поможет муниципалитетам обустроить мусорные площадки

В новом году Омская область переходит на новую схему работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В регионе уже появился единый оператор - ООО "Магнит", который обеспечит процесс вывоза мусора во всех населенных пунктах. Однако ответственность за содержание площадок лежит на владельцах земли, главным образом, - на муниципалитетах.

Чтобы помочь представителям муниципальной власти оборудовать и содержать необходимое количество контейнеров, омский губернатор Александр Бурков выделил на эти цели субсидию в размере трехсот миллионов рублей.

В свою очередь власть ждет от специалистов на местах организационных мер. В частности, им необходимо своевременно спланировать соответствующие закупки, четко провести торги, обеспечить доставку материалов и монтаж оборудования. Региональный минстрой уже разработал техническое задание. Правила обустройства площадок для установки мусорных контейнеров не слишком сложны.

- Они должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок, мест отдыха на расстояние не менее 20 метров, но не более ста. Если такой возможности нет, параметры определит специальная комиссия в составе районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, квартального комитета и санврача, - пояснили в региональном министерстве строительства и ЖКК. - Размер площадок должен соответствовать числу контейнеров. На одной площадке их может быть не более пяти.

По словам специалистов, в частном секторе, где расположение мусоросборников определяют сами жильцы, их можно устанавливать на расстоянии 8-10 метров от домов и зон жизнедеятельности человека.

- В случае конфликтов решение их рекомендуется искать совместно с представителями общественности и местной власти, - дополняет минстрой.

Сейчас РЭК обсуждает с региональным оператором размер предельного тарифа на вывоз мусора. После согласования пункт о вывозе ТКО выведут в отдельную квитанцию (сейчас эта услуга включена в квитанцию "Содержание жилья").

Справка

Новая система сбора и вывоза коммунальных отходов начнет действовать уже в новом году. Задача регионального оператора - ООО "Магнит" - забирать отходы от контейнерной площадки, отправлять на сортировку, а затем - во вторичную переработку. Региональный оператор будет иметь возможность заключать договоры с потребителями на оказание услуг по обращению с ТКО. И уже объявил конкурс на общую сумму более 5,7 миллиарда рублей на выполнение транспортных услуг. В первый лот включены Омск и Омский район, во второй - южные районы региона, в третий - северные.