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18.12.2018 05:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики дали прогноз погоды на январь

Текст: Ольга Игнатова
По предварительному прогнозу, температура в январе на большей части территории России ожидается в пределах нормы и чуть выше. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В пределах климатической нормы и на градус выше нормы будет температура на европейской территории, на севере Сибири, в частности, на севере Красноярского края, в Якутии, в прибрежных районах Хабаровского края, на северо-востоке Приморья, на Сахалине, Камчатке и Курилах.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Морозы в Москве окрепнут до 23 градусов

Холоднее обычного ожидается в Амурской области, на юге Хабаровского края, на Южном Урале (юге Башкирии, Оренбургской, Челябинской, Курганской областях). Ниже климатической нормы также будет на севере Западной Сибири - в Тюменской области, а также в таких сибирских регионах, как Томская, Омская, Новосибирская и Кемеровская области.

Морозный январь ждет жителей Алтайского края и Республики Алтай, центральных и южных районов Красноярского края, Хакассии, Иркутской области (кроме северных территорий) и большей части Забайкальского края.

Осадков меньше нормы выпадет в Поволжье, Пермском крае, Башкирии, в Оренбургской области, на Урале, в Западной Сибири (кроме Ямало-Ненецкого автономного округа). Не очень снежно ожидается на юге Амурской области, в Приморском крае, на северо-востоке Якутии, на Чукотке и Камчатке.

Больше нормы осадков может выпасть на северо-западе России - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях и большей части центральных регионов. Интенсивные осадки возможны в Тверской, Смоленской, Брянской, Калининградской областях. А также на северо-западе, в центре и юго-востоке Якутии, в центральных и северных районах Хабаровского края, в южных районах Магаданской области, в Забайкальском крае (кроме южных районов Бурятии), в Иркутской области (кроме южных и крайних северных районов).

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Сибири

В Москве и области температура в январе ожидается чуть выше нормы. Осадков выпадет в пределах нормы.

"Среднесуточная температура января для Москвы - это минус 9,3 градуса.  То есть ночные температуры составляют минус 12-17 градусов, дневные - минус 6-11 градусов. При похолоданиях столбики термометров могут по ночам опускаться до минус 20-25 градусов, а днем до минус 15-20 градусов. Не зря же январь считается самым холодным месяцем в году. Бывают и 40-градусные морозы, но такое случается раз в 140 лет. Осадков в январе выпадает в пределах 42 мм", - пояснила Людмила Паршина.

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