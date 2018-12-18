Татарстан вошел в число лидеров по получению госуслуг через интернет

Татарстан находится в числе регионов-лидеров по количеству жителей, которые получают государственные услуги в режиме онлайн. Об этом на проходящем в Новосибирске заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ сообщила вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Трунова.

- У нас есть лидеры, такие как республики Татарстан и Башкортостан, а также Московская область. В них больше 70 процентов населения получают услуги через интернет, а не через многофункциональные центры, - цитирует Трунову РИА Новости.

По словам вице-президента ЦСР, в ряде субъектов РФ малый процент населения пользуется госуслугами в электронном формате, несмотря на наличие инфраструктуры.

- К таковым относятся, как ни странно, регионы, имеющие задел, возможности, потенциал и уже реализованные проекты. Например, Санкт-Петербург, - отметила Трунова, добавив, что в Северной столице электронными услугами пользуется всего 34 процента жителей. Аналогичный показатель у Томской области, а в Новосибирской области он составляет чуть больше 20 процентов.

Кроме того, вице-президент ЦСР подчеркнула, что в России большое количество услуг предоставляется в электронном виде. С каждым годом увеличивается и число человек, получающими государственные и муниципальные услуги через интернет. В 2016 году, по словам Труновой, этой возможностью воспользовались 30 процентов населения, в 2017 году показатель достиг уровня в 46 процентов.

Отметим, на заседании, которое проходит в Новосибирске под председательством вице-спикера Совета Федерации РФ Андрея Турчака с участием вице-премьера РФ Максима Акимова, обсуждается баланс региональных и федеральных интересов по реализации нацпроекта "Цифровая экономика".