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18.12.2018 11:24
Рубрика: Власть
Проект: Интернет

Татарстан вошел в число лидеров по получению госуслуг через интернет

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: Олег Косов/РГ Фото: Олег Косов/РГ
Фото: Олег Косов/РГ

Татарстан находится в числе регионов-лидеров по количеству жителей, которые получают государственные услуги в режиме онлайн. Об этом на проходящем в Новосибирске заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ сообщила вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Трунова.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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- У нас есть лидеры, такие как республики Татарстан и Башкортостан, а также Московская область. В них больше 70 процентов населения получают услуги через интернет, а не через многофункциональные центры, - цитирует Трунову РИА Новости.

По словам вице-президента ЦСР, в ряде субъектов РФ малый процент населения пользуется госуслугами в электронном формате, несмотря на наличие инфраструктуры.

- К таковым относятся, как ни странно, регионы, имеющие задел, возможности, потенциал и уже реализованные проекты. Например, Санкт-Петербург, - отметила Трунова, добавив, что в Северной столице электронными услугами пользуется всего 34 процента жителей. Аналогичный показатель у Томской области, а в Новосибирской области он составляет чуть больше 20 процентов.

Кроме того, вице-президент ЦСР подчеркнула, что в России большое количество услуг предоставляется в электронном виде. С каждым годом увеличивается и число человек, получающими государственные и муниципальные услуги через интернет. В 2016 году, по словам Труновой, этой возможностью воспользовались 30 процентов населения, в 2017 году показатель достиг уровня в 46 процентов.

Отметим, на заседании, которое проходит в Новосибирске под председательством вице-спикера Совета Федерации РФ Андрея Турчака с участием вице-премьера РФ Максима Акимова, обсуждается баланс региональных и федеральных интересов по реализации нацпроекта "Цифровая экономика".

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад СФО Новосибирская область Новосибирск ПФО Татарстан ЦФО Московская область СЗФО Санкт-Петербург Государственные интернет-услуги
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