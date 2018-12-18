Умершим в кемеровском детсаду Дедом Морозом оказался известный артист

Скончавшимся сегодня на детском утреннике Дедом Морозом оказался ведущий артист Музыкального театра Кузбасса имени А. Боброва, заслуженный артист России Валерий Титенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных органах власти.

Он ушел из жизни, не дожив всего несколько дней до своего 68-летия. Внезапно почувствовал боль в груди. Приехавшая в детский сад "скорая" помочь уже не смогла.

Валерий Федорович служил в музыкальном театре с 1986 года. "Роли, им сыгранные, становились заметным явлением в театральной жизни Кузбасса. Здесь и классика, и современные произведения, и детский репертуар - везде он был ярким, самобытным, неповторимым… Ему были подвластны и острохарактерные роли, и лирическая комедия, и классическая оперетта, и современный мюзикл. Последние годы он не отличался идеальным здоровьем, перенес сложную операцию на сердце, но по-прежнему выходил на сцену и работал с полной отдачей, не жалея себя", - сообщается на сайте театра.

Оперетты "Веселая вдова", "Мистер Икс", "Сильва", "Белая акация", музыкальная комедия "Ханума", мюзикл "Дон Сезар де Базан", сказка "Конек-горбунок"… Валерий Титенко всегда был занят в репертуаре очень активно. И навсегда останется примером преданности профессии для молодых артистов. Первый лауреат областной театральной премии имени А.Боброва, он был удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и областных наград.

Прощание с Валерием Титенко пройдет 20 декабря.