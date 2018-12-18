Новости

Летающий мотоцикл с двигателем Maserati дебютирует в начале 2019 года 17:35
Посольство РФ в Лондоне установило связь с севшим на мель сухогрузом 17:31
На Кубани водитель маршрутки высадил потерявшую сознание женщину 17:30
В Астрахани увековечили память погибшего в Сирии военного 17:27
Обновленная Chevrolet Niva: производство стартует в январе 17:03
Производство суррогатного топлива в России стало невыгодным 17:02
Немецкие компании инвестировали в экономику России 628 миллионов евро 16:48
В Сызрани напавший на фельдшера "скорой" получил 4,5 года колонии 16:38
90% предметов доколумбовой эпохи назвали подделками 16:35
Экс-полицейского в Костроме наказали за подмену наркотика 16:33
В Екатеринбурге аварийно сел самолет из Пхукета 16:30
Шойгу: Число авиавылетов в Сирии со 100 в день сокращено до 2-4 в неделю 16:19
Умершим в кемеровском детсаду Дедом Морозом оказался известный артист 16:19
Крым попал в пятерку самых желанных регионов для встречи Нового года 16:19
В Черное море вошел корабль британских ВМС 16:12
Путин подписал закон о блокировке "групп смерти" 16:10
Электрический кроссовер Volkswagen вышел на дорожные испытания 16:08
В Петербурге нашли неизвестный портрет Пушкина работы Петрова-Водкина 16:05
В курганском селе открыли современный кинотеатр 16:00
У берегов Великобритании село на мель мурманское судно 15:52
В аэропорту Симферополя открылся туристско-информационный центр 15:45
В исполкоме СНГ высоко оценили председательство Таджикистана 15:43
В московском метро задержали наркокурьера "под кайфом" 15:39
Большинство болгар выступили против однополых браков 15:38
Картину "Иван Грозный и его сын Иван" выставят в бронированном кейсе 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 16:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Умершим в кемеровском детсаду Дедом Морозом оказался известный артист

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Скончавшимся сегодня на детском утреннике Дедом Морозом оказался ведущий артист Музыкального театра Кузбасса имени А. Боброва, заслуженный артист России Валерий Титенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных органах власти.

Он ушел из жизни, не дожив всего несколько дней до своего 68-летия. Внезапно почувствовал боль в груди. Приехавшая в детский сад "скорая" помочь уже не смогла.

Валерий Федорович служил в музыкальном театре с 1986 года. "Роли, им сыгранные, становились заметным явлением в театральной жизни Кузбасса. Здесь и классика, и современные произведения, и детский репертуар - везде он был ярким, самобытным, неповторимым… Ему были подвластны и острохарактерные роли, и лирическая комедия, и классическая оперетта, и современный мюзикл. Последние годы он не отличался идеальным здоровьем, перенес сложную операцию на сердце, но по-прежнему выходил на сцену и работал с полной отдачей, не жалея себя", - сообщается на сайте театра.

Оперетты "Веселая вдова", "Мистер Икс", "Сильва", "Белая акация", музыкальная комедия "Ханума", мюзикл "Дон Сезар де Базан", сказка "Конек-горбунок"… Валерий Титенко всегда был занят в репертуаре очень активно. И навсегда останется примером преданности профессии для молодых артистов. Первый лауреат областной театральной премии имени А.Боброва, он был удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и областных наград.

Прощание с Валерием Титенко пройдет 20 декабря.

Общество Утраты Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Шойгу: Минобороны готово к любым угрозам НАТО
Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России
МИД о резолюции ООН: Против России идет целенаправленная кампания
Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву
В России введен контроль операций по картам иностранных банков