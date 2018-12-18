В Енисейске обнаружили неизвестное кладбище 400-летней давности

В Енисейске Красноярского края археологи обнаружили не отмеченное ни на каких картах захоронение начала XVII века - именно в это время здесь появились первые переселенцы.

Сейчас идет тщательное изучение останков, потому что территория, где найден древний погост, изначально была предназначена под прокладку новой теплотрассы, сообщают "Вести. Ямал."



По словам замначальника енисейской археологической экспедиции Леонида Галухина, время уничтожило все предметы в могилах, кроме костей погребенных. Но и по ним можно узнать много интересного о том, как начинал свою жизнь Енисейский острог, ставший позже городом Енисейском.