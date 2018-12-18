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18.12.2018 13:22
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Енисейске обнаружили неизвестное кладбище 400-летней давности

Текст: Надежда Столярчук
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Енисейске Красноярского края археологи обнаружили не отмеченное ни на каких картах захоронение начала XVII века - именно в это время здесь появились первые переселенцы.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
В Ингушетии при реконструкции трассы нашли древние захоронения

Сейчас идет тщательное изучение останков, потому что территория, где найден древний погост, изначально была предназначена под прокладку новой теплотрассы, сообщают "Вести. Ямал."

По словам замначальника енисейской археологической экспедиции Леонида Галухина, время уничтожило все предметы в могилах, кроме костей погребенных. Но и по ним можно узнать много интересного о том, как начинал свою жизнь Енисейский острог, ставший позже городом Енисейском.

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