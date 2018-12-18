В Красноярске протестировали трассы нового комплекса "Сопка"

В Красноярске на трассах нового кластера "Сопка" стартовали тестовые мероприятия Зимней универсиады-2019 - этапы Кубка России по фристайлу и сноуборду.

Здесь прошли церемония открытия соревнований по сноуборду и официальная тренировка по этому виду спорта. Также были разыграны медали в могуле среди фристайлистов, после чего состоялось награждение победителей и призеров в этой дисциплине.

Днем на "Сопке" прошла краткая приветственная церемония для участников соревнований по сноуборду, а также официальная тренировка спортсменов в дисциплине "биг-эйр". Главный судья соревнований по сноуборду Алексей Потапов пожелал сноубордистам удачи и назвал кластер "Сопка" долгожданным спортивным объектом, где есть все для воспитания будущих звезд фристайла и сноуборда:

- На данный момент в России нет подобных центров, где были бы подготовлены трамплины и трассы такого уровня для тренировок и соревнований. Многие уже интересуются, можно ли здесь проводить тренировочные сборы и спортивные мероприятия. Я надеюсь, что в будущем на "Сопке" будут проходить соревнования всероссийского и международного уровня.

Вечером на объекте Студенческих игр состоялись соревнования по фристайлу: сначала прошла квалификация, определившая участников финала, после которого 6 фристайлистов вышли в суперфинал.

По итогам трех заездов сильнейшей в этой дисциплине среди женщин стала Виктория Лазаренко, сохранившая лидерство с первого старта.

- У меня была цель - взять золото, и я ее достигла, несмотря на волнение. Победить мне помог не только соответствующий настрой, но и хорошая спортивная подготовка к соревнованиям, за что я благодарна моему тренеру. Трасса кластера "Сопка" понравилась, мне интересно выступать здесь, - поделилась своими впечатлениями победительница.

Серебряную медаль завоевала Елизавета Безгодова, также укрепившаяся на второй позиции с начала соревнований. Третье место заняла Анна Герасимова, входившая в первую десятку после квалификации.

У мужчин обладателем золота стал Сергей Романов из республики Казахстан, который по итогам квалификации был девятым, после финала - четвертым, а по результатам суперфинала - первым.

Победитель признался, что не рассчитывал на золотую медаль:

-Я рад сегодняшней победе, ведь у меня были довольно сильные соперники. Объект, подобный кластеру "Сопка", я видел только на Зимней универсиаде-2017 в Алматы - трассы в Красноярске хорошие.

Серебряным призером в могуле стал Андрей Угловский, до суперфинала он был лидером соревнований. Третьим стал Михаил Алейников, сохранивший эту позицию с финала.

Напомним, что в целях безопасности въезд на личном транспорте на территорию многофункционального спортивного комплекса "Сопка" (ул. Биатлонная, 25Б) на период этапов Кубка России по фристайлу и сноуборду запрещен. Зрители, которые приедут на своих автомобилях, могут оставить машины на бесплатных перехватывающих парковках возле ГорДК (пр. Свободный, 48) со стороны главного входа или у здания "Красноярскэнерго" (пр. Свободный, 66А) и затем доехать до спортивного объекта на шаттле. Бесплатные автобусы курсируют от остановки общественного транспорта "Курчатова" (пр. Свободный, 58Г) до МФСК "Сопка" в прямом и обратном направлениях, маршрутом также предусмотрена дополнительная остановка "СФУ". Во время соревнований интервал движения шаттлов составляет 15 минут, в период пиковых нагрузок он сокращается до 5-7 минут. Помимо этого, до остановки "Спорткомплекс "Сопка" можно добраться на общественном транспорте - на автобусах № 31, 32, 88 и 90.

Болельщики могут пройти на территорию МФСК "Сопка" через пешеходный контрольно-пропускной пункт, расположенный в районе ул. Биатлонной, 25Б. На КПП осуществляется досмотр зрителей и личных вещей с использованием специального оборудования. На соревнования не разрешается проносить колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, стеклянные и железные контейнеры, бутылки, термосы (полный перечень ограничений опубликован на сайте Зимней универсиады-2019). Запрещено также приносить продукты питания - в МФСК "Сопка" можно приобрести легкие закуски и напитки.

Расписание тестовых соревнований Зимней универсиады-2019 по фристайлу и сноуборду, подробная информация об общественном транспорте, перехватывающих парковках и других сервисах для зрителей размещена на сайте Студенческих игр. Прямые трансляции этапов Кубка России по фристайлу и сноуборду можно посмотреть на официальной странице Зимней универсиады-2019 в социальной сети "ВКонтакте".