В Приангарье начали проверку смерти школьника после физкультуры

Следственный комитет Иркутской области начал проверку по факту смерти 16-летнего школьника, сообщили в ведомстве.

ЧП произошло в городе Зима. Как стало известно, утром 18 декабря подростку стало плохо на уроке физкультуры, и он упал. Мальчику тут же вызвали врачей, однако помочь те не успели - школьник скончался по дороге в больницу в машине "неотложки".

- Проведенная медицинская экспертиза установила предварительную причину смерти - острая сердечная недостаточность, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

В ведомстве также добавили, что следователи изучат причины случившегося и дадут правовую оценку ответственным должностным лицам.