В России могут повысить ввозные пошлины на телекомоборудование

Для российских компаний-производителей телекоммуникационного оборудования намерены создать максимально комфортные условия работы внутри страны. Об этом сказал вице-премьер Максим Акимов.

В ходе выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске было предложено ввести меры, которые позволят стимулировать сбыт отечественного телекоммуникационного оборудования, не уступающего по качеству импортным аналогам.

Так, вице-спикер верхней палаты парламента, председатель совета по цифровой экономике при Совфеде Андрей Турчак предложил рассмотреть вопрос повышения ввозных таможенных пошлин для телекоммуникационного оборудования зарубежного производства, аналоги которого производятся в России, передает РИА Новости. Для импортного оборудования, которое не производится в России, ставки планируют оставить прежними.