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18.12.2018 10:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В России могут повысить ввозные пошлины на телекомоборудование

Текст: Татьяна Шадрина

Для российских компаний-производителей телекоммуникационного оборудования намерены создать максимально комфортные условия работы внутри страны. Об этом сказал вице-премьер Максим Акимов.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В ходе выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске было предложено ввести меры, которые позволят стимулировать сбыт отечественного телекоммуникационного оборудования, не уступающего по качеству импортным аналогам.

Так, вице-спикер верхней палаты парламента, председатель совета по цифровой экономике при Совфеде Андрей Турчак предложил рассмотреть вопрос повышения ввозных таможенных пошлин для телекоммуникационного оборудования зарубежного производства, аналоги которого производятся в России, передает РИА Новости. Для импортного оборудования, которое не производится в России, ставки планируют оставить прежними.

Экономика Отрасли Связь Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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