На Ставрополье в ДТП с автобусом погиб человек

В Ставропольском крае пассажирский автобус, который следовал по маршруту Ставрополь - Пятигорск, столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2110. В результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал, сообщили во вторник в краевом управлении ГИБДД.

Авария произошла примерно в 10 часов утра в Минераловодском городском округе. Водитель отечественной машины ехал из Невинномысска в сторону Минвод. По неясным пока причинам, он выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом King Long.

- От полученных травм на месте происшествия скончался водитель ВАЗа, его пассажир с серьезными травмами госпитализирован. Их личности сейчас устанавливаются, - сообщили в краевом УГИБДД.

В автобусе в момент ДТП находились 15 пассажиров, все они в автоаварии не пострадали. Другим транспортом их отправили в Ставрополь.