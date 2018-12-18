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18.12.2018 11:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье в ДТП с автобусом погиб человек

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае пассажирский автобус, который следовал по маршруту Ставрополь - Пятигорск, столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2110. В результате ДТП один человек погиб, еще один пострадал, сообщили во вторник в краевом управлении ГИБДД.

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Авария произошла примерно в 10 часов утра в Минераловодском городском округе. Водитель отечественной машины ехал из Невинномысска в сторону Минвод. По неясным пока причинам, он выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом King Long.

- От полученных травм на месте происшествия скончался водитель ВАЗа, его пассажир с серьезными травмами госпитализирован. Их личности сейчас устанавливаются, - сообщили в краевом УГИБДД.

В автобусе в момент ДТП находились 15 пассажиров, все они в автоаварии не пострадали. Другим транспортом их отправили в Ставрополь.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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