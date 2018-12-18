Против воюющего в Сирии жителя КЧР возбудили дело

В отношении 27-летнего жителя Карачаево-Черкесии подозреваемого в участии в деятельности террористической организации, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканском СУ СК РФ.

По версии следствия, житель поселка Новый Карачай Карачаевского района в 2014 году вылетел из аэропорта Ставрополя в Турцию, в Стамбул, откуда прибыл в Сирию. Там он проходил обучение в учебном лагере боевиков в целях дальнейшего осуществления террористической деятельности. Он обучался боевой подготовке, правилам обращения с огнестрельным оружием и взрывными устройствами и через несколько месяцев принял активное участие в деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

- До настоящего времени он не сдал имеющиеся у него огнестрельное оружие и боеприпасы, не прекратил участие в международной террористической организации и не вернулся в Российскую Федерацию, - уточнили в ведомстве.

Следственными органами СК РФ по республике подозреваемый объявлен в международный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.