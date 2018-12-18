В Дагестане в ДТП с микроавтобусом три человека погибли и два пострадали

В Кизлярском районе Дагестана в результате столкновения грузовика МАЗ, автомобиля Ford и микроавтобуса Toyota погибли три человека и двое получили тяжелые травмы.

Как сообщает МЧС республики, авария произошла возле поселка Рыбалко. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Ford. От удара его отбросило в сторону грузовика. В результате ДТП на месте происшествия погибли три человека и два пострадали.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и спасатели. К ликвидации последствий столкновения привлечено пять работников МЧС.

Кстати

В Карабудахкентском районе Дагестана 17 декабря водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. В результате ДТП погибли три человека и 11 получили травмы.