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Рубрика: Происшествия
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"Лечитесь дома!"

В Кисловодске пациентку с инфарктом отказались положить в больницу
Текст: Михаил Сухарев ("Российская газета", Ставропольский край)
Российская газета - Федеральный выпуск №7748 (285)
Жители курортного города Кисловодска в Ставропольском крае оказались шокированы ситуацией, произошедшей в Кисловодской городской больнице. Женщину, которую привезли на "скорой" в медучреждение, отказались госпитализировать - в итоге спасти ее не удалось.

В марте этого года бригада "скорой помощи" привезла в приемное отделение больницы Кисловодска пожилую женщину. Диагноз в карте уже стоял - торакалгия. Остеохондроз грудного отдела позвоночника. Гипертоническая болезнь 2 степени, неосложненный гипертонический криз. В приемном отделении дежурил врач-невролог, который осмотрел пациентку и проверил ее кардиограмму, согласно которой у женщины был острый инфаркт миокарда.

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"Дежурный приемного отделения необоснованно отказал ей в госпитализации", - отмечается в сообщении Следственного комитета.

Спустя два дня женщину экстренно госпитализировали, и через несколько часов после этого она скончалась.

17 декабря следственный отдел Кисловодска СУ СКР по Ставропольскому краю завел против дежурного врача уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В рамках дела проводятся экспертизы, идет сбор доказательной базы.

Спустя два дня женщину все же госпитализировали, но через несколько часов она скончалась

- Инфаркт миокарда- очень грозное своими осложнениями состояние, и, естественно, в таком случае никакого отказа от госпитализации быть не может, - поделилась с "РГ" врач, адвокат общественной организации "Общество защиты пациентов" Анна Орешкова. - То есть показания к экстренной госпитализации налицо, более того, на первых этапах лечение вообще проходит в отделениях реанимации.

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По словам защитника, пациентку было необходимо госпитализировать и в неотложном порядке начать оказание медпомощи. Если бы все это было сделано, исход мог быть благоприятным, а если время было потеряно по вине врача, то следствие проведет экспертизы и увидит причинно-следственную связь в его действиях и смерти пациентки. В любом случае у родственников погибшей есть право обратиться в гражданский суд и требовать у больницы возмещения морального вреда.

В "Обществе защиты пациентов" подчеркнули, что пациент должен сам уметь себя защитить. Если вы видите, что складывается непонятная ситуация, вас не госпитализируют, нужно обращаться к вышестоящим инстанциям.

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