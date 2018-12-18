Строительство международного терминала в аэропорту Махачкалы должны завершить уже в этом году, а его ввод в эксплуатацию намечен на конец 2019-го. Общая площадь терминала превышает восемь тысяч квадратных метров, пропускная способность - 190 человек в час.

Как рассказала помощник генерального директора АО "Международный аэропорт "Махачкала" Камилла Гамзатова, строительство, начатое в 2016 году, велось за счет средств частного инвестора. Вбито около тысячи свай, чтобы сделать здание максимально прочным на случай землетрясения. Теперь оно выдержит девятибалльные толчки. В начале следующего года начнутся внутренние и отделочные работы, установка технического оборудования.

По словам представителя аэропорта, основная сложность связана с тем, чтобы обустроить пункт пропуска через государственную границу. Согласно существующему законодательству, частный инвестор не имеет права оплачивать подобные работы, все расходы на себя должно взять государство. Речь идет о 314 миллионах рублей. Пока строится терминал, руководство аэропорта пытается включить финансирование создания пункта пропуска в одну из госпрограмм.

- Министр транспорта РФ Евгений Дитрих пообещал поспособствовать выделению средств на эти цели в рамках госпрограмм или с помощью прямого финансирования из бюджета РФ, - рассказала Гамзатова.

Идут масштабные работы и в других аэропортах Северного Кавказа. Так, в Северной Осетии к 2021 году намерены открыть новый терминал международного аэропорта Владикавказ. Компания, владеющая воздушной гаванью, инвестирует в строительство около миллиарда рублей. Новый терминал необходим из-за увеличения пассажиропотока. К концу нынешнего года авиагавань примет почти 410 тысяч пассажиров, и в ближайшие годы эта цифра вырастет до 450 тысяч.

Здание площадью пять тысяч квадратных метров будет иметь два этажа и расположится рядом с основным аэровокзальным комплексом, соединившись с ним переходом и системой коммуникаций. Аэропорт приобретет дополнительные автобусы для перевозки пассажиров и противопожарные машины. К 2030 году ожидается дальнейшее расширение аэровокзала.

Масштабная реконструкция ждет и аэропорт Северный в Грозном. Начнется она в 2020 году, и по ее завершении пассажиропоток воздушной гавани увеличится более чем в пять раз.

- Здание аэровокзала будет возведено на свободной от застройки территории, западнее существующего терминала, без его сноса. Это позволит обеспечить непрерывность пассажирских и грузовых авиационных перевозок на весь период строительства. Также в проект входит строительство нового участка подъездной трассы. Отдельная дорога свяжет строящийся международный терминал с уже существующим зданием аэровокзала, ВИП-терминалом и техническими зданиями аэродромного комплекса. Кроме того, проектом предусмотрено строительство фонтана и озеленение прилегающей территории, - пояснили в компании, которая займется его реализацией.

Четыре современных терминала смогут одновременно обслуживать до 12 самолетов, обеспечивая таким образом ежегодный пассажиропоток нового аэропорта до 1,5 миллиона человек в год.

- Транспортная доступность будет обеспечена благодаря созданию двухуровневой автомобильной эстакады, имеющей просторную зону высадки пассажиров на верхнем уровне и закрытую зону посадки на нижнем уровне, - добавили в компании.

Стоимость проекта оценивается в 15,7 миллиарда рублей. Реконструкцию проведут за счет средств госпрограммы "Развитие транспортной системы РФ".

Кстати, в Дагестане также заявили о желании построить еще один аэропорт - в Дербенте. Об этом сообщил глава региона Владимир Васильев, который полагает, что аэропорт необходим городу, куда приезжают туристы и где располагается много мусульманских святынь. Он уже обсудил этот вопрос в министерстве транспорта РФ и Объединенной авиастроительной корпорации, а также с известным дагестанским бизнесменом.

Между тем строительство такого дорогостоящего объекта вызывает много вопросов у экспертов. Политолог и экономист Эдуард Уразаев отмечает, что возведение аэропорта недалеко от Дербента, на первый взгляд, весьма интересный проект:

- Туристы могли бы быстро добраться до исторических памятников, искупаться в море и съездить в горы, сэкономив время в пути. Махачкалинский аэропорт расположен в 110 километрах от Дербента, на дорогу нужно не менее трех часов.

В то же время он вспоминает аналогичное предложение в Карачаево-Черкесии - в 2016 году глава региона Рашид Темрезов назвал главным инфраструктурным проектом республики строительство аэропорта.

- Но спустя два года он публично заявил, что, согласно мировым и российским стандартам, расстояние между аэропортами должно быть 300-350 километров. Меньше уже экономически нецелесообразно. А до Ставрополя, где есть воздушная гавань, из Карачаево-Черкесии добираться один час двадцать минут, до Минеральных Вод - один час, - добавил Уразаев.

По словам эксперта, строительство такого масштабного объекта в Дагестане все же нецелесообразно, так как из других регионов в республику наблюдается пока относительно небольшой турпоток.

- Суммарный внутренний и въездной туристический поток в 2017 году составил 608 тысяч человек. Невелико пока и количество иностранных гостей - их число недотянуло и до 30 тысяч. Республике не хватает мест в гостиницах, на турбазах и в санаториях, сейчас их лишь около 20 тысяч. Сначала надо развить инфраструктуру и по мере увеличения турпотока именно в Дербент вернуться к вопросу о строительстве аэропорта, - считает Эдуард Уразаев. •