Известный российский производитель трикотажной одежды ООО "Элком" из города Сосновый Бор Ленинградской области стал героем телеканала ССTV - крупнейшей государственной телекомпании Китая с аудиторией 1,2 миллиарда человек. Поводом для репортажа о предприятии стал инвестиционный проект "Строительство вискозного комбината", который "Элком" представил на 1-й Международной выставке импорта в Шанхае в ноябре этого года. Бизнес-миссию предприятия в Китай, презентацию проекта на стенде национальной экспозиции России и переговоры с потенциальными инвесторами организовал Центр развития промышленности Ленинградской области.

Сосновоборская трикотажная фабрика, производитель и поставщик изделий для десятков российских и зарубежных торговых компаний, ищет партнеров для строительства первого в России комбината по производству вискозы. Такой завод "Элкому", выпускающему 350 тысяч изделий в год, жизненно необходим, как и сотням других российских предприятий. "Собственный вискозный комбинат решит проблему обеспеченности отрасли отечественным сырьем, оно в стране не производится с 90-х годов прошлого века. Рынок держат Китай, Австрия, Южная Америка, Индия и Турция. Хотя потенциал для возрождения отрасли есть", - комментирует директор ООО "Элком" Анатолий Симанов.

Идею ленинградского предприятия вновь начать делать вискозу в России, причем не только для внутреннего потребления, но и для поставок за рубеж, как это было десятки лет назад, поддержали в Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. Промышленная политика региона уже не первый год ориентирована на локализацию, импортозамещение и наращивание экспорта. В помощь бизнесу по этим направлениям осенью прошлого года правительство региона открыло Центр развития промышленности Ленинградской области, в состав которого входят два проектных офиса - по развитию промышленных кластеров и кооперации и экспортному направлению. Центр плотно контактирует с профильными министерствами и ведомствами, Российским экспортным центром, Ассоциацией кластеров и технопарков России, обмениваясь наработками и реализуя совместные проекты.

Новый региональный институт поддержки бизнеса помогает предприятиям в налаживании кооперационных связей, поиске инвестиционного, ресурсного и кадрового потенциала, а также в продвижении местных брендов на внешние рынки.

При содействии Центра развития промышленности Ленинградской области "импортозамещающий" проект "Элкома" был направлен на конкурс в Минпромторг России, где прошел экспертный отбор и получил рекомендации как приоритетный для легкой промышленности. Соглашение с центром о комплексном сопровождении предприятия открыло ему дорогу в Китай в рамках специально организованной деловой миссии и возможность встретиться с потенциальными инвесторами.

Инвестиционным предложением "Элкома" заинтересовалась Сычуаньская экспортная корпорация, специализирующаяся на поставках российских товаров в КНР и АТЭР и финансировании экспортных проектов в несырьевом секторе. Представители китайского холдинга сочли проект перспективным. Есть востребованность продукта на рынке, ресурсы, кадры. Популярность вискозы в стране и мире растет: она все больше используется в производстве одежды, технического текстиля, медицине, автомобилестроении и др. Ежегодный прирост производства вискозного сырья в мире составляет 10 процентов. Вкладывая средства в строительство комбината в Ленинградской области, а это ориентировочно около 40 миллионов долларов, инвестор получит доступ к российскому рынку объемом 5 миллиардов долларов и выгодные возможности поставок за рубеж за счет удачного географического положения производства, близости к морским портам и наличия железнодорожного и автомобильного сообщения. В сырье комбинат тоже нуждаться не будет: первичной основой для производства вискозы является древесина, которой в регионе в достатке.

"Вискозный комбинат мог бы работать в тесной кооперации с предприятиями лесопромышленного комплекса региона - поставщиками целлюлозы для производства вискозного волокна, из которого делаются вискозные нити и пряжа. И в дальнейшем, возможно, войти в отраслевой кластер, получить государственную поддержку", - комментирует генеральный директор Центра развития промышленности Ленинградской области Андрей Пивинский.

О том, что инвестор получит в регионе ряд льгот, китайская сторона знает и с интересом присматривается к открывающимся возможностям. Но не менее важен и инициатор проекта - ООО "Элком, российский пионер и эксперт в области выпуска одежды из вискозы.

"Завод, персонал, технологии, качество продукции оставили очень хорошее впечатление", - рассказала побывавшая на предприятии журналистка CCTV Ван Сяосин, отметив повышенный интерес китайской аудитории к экономике и торговым отношениям с Россией. О том, что интерес не случаен, говорят и официальные данные. По информации ФТС России за 2017 год, в списке российских торговых партнеров Китай занимает первое место. За январь - сентябрь 2018 года внешнеторговый оборот Ленинградской области с КНР составил 1 миллиард 214,5 миллиона долларов США. Это 14,6 процента внешнеторгового оборота региона.

Свой вклад в развитие внешнеторговых отношений региона с Китаем готов внести и "Элком". Российский "Экспортер года - 2017", изделия которого закупают Беларусь, Казахстан, Литва, Испания, Швеция, США, планирует стать поставщиком продукции в станы Азии. Как показала выставка в Шанхае, потенциальные покупатели уже есть. В рамках подписанных соглашений сопровождать "Элком" на новые рынки будет Центр развития промышленности Ленинградской области.

На правах рекламы