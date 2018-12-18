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18.12.2018 12:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Миллиардный возврат

Федеральный центр частично компенсирует Заполярью подорожание мазута
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7747 (284)
Мурманская область в числе других северных регионов получит из федерального бюджета компенсацию дополнительных расходов, связанных с резким подорожанием мазута. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Мурманской области.

Сумма компенсации для Заполярья составляет 1,9 миллиарда рублей. Кроме Мурманской области, из субъектов Северо-Запада аналогичную компенсацию получат Республика Коми и Карелия. Остальные средства останутся Приморскому краю, Магаданской, Томской, Амурской, Астраханской областям, Бурятии, Забайкальскому, Камчатскому и Хабаровскому краям.

Мазут, зерно и черные металлы на экспорт будут возить по спецтарифам

"РГ" уже сообщала о резком подорожании мазута и множестве финансовых проблем, которые доставил теплоэнергетикам этот ценовой скачок. Напомним, при формировании тарифов на тепло региональные власти исходили из того, что мазут будет стоить 13 тысяч рублей за тонну. Однако реальная цена мазута оказалась почти вдвое выше. Минувшей осенью одна тонна мазута обходилась уже в 24 тысячи рублей - почти на 50 процентов дороже, чем полгода назад. Такая же ситуация и с ценами на уголь.

Ранее федеральные власти сообщали, что на компенсацию возросших расходов на закупку мазута северные регионы получат около 20 миллиардов рублей.

По мнению экспертов, даже этих средств не хватило бы, чтобы полностью компенсировать подорожание топлива. Но и эта сумма была радикально урезана - в общей сложности регионам решено выделить на данные цели 8,6 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко. Мурманской области, которая сегодня больше всех других регионов зависит от поставок мазута, недостаточно 1,9 миллиарда для того, чтобы удовлетворить аппетиты поставщиков мазута без радикального роста расходов областного бюджета.

На севере Карелии из-за нехватки топлива в котельных введен режим ЧС

В июне вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора оценил размер убытков теплоснабжающих организаций в 5,7 миллиарда рублей. Позже на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения в Пскове в конце августа он сообщил, что на компенсацию дополнительных бюджетных расходов Мурманской области нужно 3,32 миллиарда рублей.

В этой ситуации остается только одно: использовать любую возможность, чтобы сокращать потребление мазута. Кандалакшский район Мурманской области к 2025 году предполагается перевести на отопление за счет сжигания топлива, полученного из отходов. Кроме того, в регионе планируется построить девять угольных котельных. Но основные надежды на отказ от мазута связаны с будущей перевалкой в Мурманской области сжиженного природного газа.

Через два-три года в бухте Ура на Кольском полуострове предполагается построить комплекс перевалки и хранения СПГ, через него будет проходить ежегодно около 20 миллионов тонн газа, добываемого в рамках проекта "Ямал СПГ". По информации предприятия, реализующего этот проект, 24 ноября прошла первая операция по перевалке ямальского сжиженного природного газа по схеме ship-to-ship в Норвегии. Этот вариант перевалки будет использоваться до момента появления в Заполярье перевалочного комплекса.

Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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