В арбитражном суде Архангельской области отмечают резкое увеличение числа исковых заявлений о защите авторских и смежных прав. С начала года рассмотрено 53 таких дела, а в 2017-м - всего восемь. Львиную долю заявлений подали две петербургские компании, которым принадлежат авторские права на персонажей популярных российских мультсериалов. Они требуют от предпринимателей Архангельска, Северодвинска, Котласа и других городов области денежных компенсаций за незаконное использование товарных знаков и изображений мультгероев. Заявленная сумма компенсаций по ряду дел составляет 600 тысяч рублей.

Аналогичная картина сложилась в арбитражных судах ряда регионов СЗФО - Вологодской, Псковской, Новгородской областей и Республики Коми.

В Поморье большой резонанс вызвали шесть однотипных исков к производителям кондитерских изделий. Во всех случаях правообладатели действовали по одной схеме: они сами заказывали кондитерам торты с изображением большого количества "своих" персонажей. Процесс получения готового изделия заказчики снимали на видео, а запись вместе с чеком затем представляли в суд. Как правило, в продаже таких тортов нет, их изготавливают по индивидуальным заказам к детским праздникам.

Производство по двум делам из шести прекращено в связи с заключением мирового соглашения. Еще два иска арбитражный суд удовлетворил частично: вместо заявленных 600 тысяч рублей правообладатель получил только три тысячи.

- При определении размера компенсации суд учитывает характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, наличие ранее совершенных нарушений авторских прав, убытки правообладателя и другие факторы, - поясняет пресс-секретарь Арбитражного суда Архангельской области Надежда Семенова. - Компенсация должна быть соразмерна последствиям нарушения. Суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе. Но если ответчик заявил ходатайство об этом и обосновал необходимость уменьшения компенсации, суд вправе пойти ему навстречу и взыскать сумму ниже минимального предела, который составляет 10 тысяч рублей. Это происходит при условии, что ответчик совершил правонарушение впервые и прекратил незаконную деятельность.

В случаях со специально заказанными тортами многие ответчики и их юристы сочли недопустимыми подобные "контрольные закупки". Ведь если бы правообладатель сам не сделал заказ, и правонарушения бы не было. В российской судебной практике были прецеденты, когда суд рассматривал такие действия как заключение договора подряда и отказывал в удовлетворении исков, поскольку подрядчик изготавливал торт не для себя, а для заказчика и передавал ему все права на изделие.

Многим предпринимателям иски владельцев авторских прав грозят прекращением деятельности

- Мы считаем, что в данном случае имеет место недобросовестное поведение и злоупотребление правом со стороны правообладателей, - полагает гендиректор юридической компании Андрей Гуранич. - Они передают свои полномочия по ведению споров одной юридической фирме из Нижнего Новгорода, которая превратила такую защиту авторских прав в стабильный способ зарабатывания денежных средств. При этом представители правообладателей явно не ставят целью пресечение и предотвращение нарушений, поскольку сами заказывают изделия с изображением персонажей, а затем требуют компенсации.

По мнению Андрея Гуранича, законодатель, защищая правообладателей, не побеспокоился о предпринимательской среде. В силу сложившихся обычаев делового оборота и низкой культуры соблюдения авторских прав в нашей стране многие предприниматели даже не предполагают, что нарушают закон, рисуя на торте мультгероя или продавая детские футболки с его изображением.

Большинство ответчиков по таким делам - индивидуальные предприниматели или небольшие фирмы. Серьезная материальная ответственность наступает без какого-либо предупреждения. Закон позволяет взыскать за каждого персонажа компенсацию в размере от 10 тысяч до пяти миллионов рублей. Для многих предпринимателей это означает прекращение деятельности.

Северодвинское предприятие общественного питания заключило с правообладателем одного мультсериала мировое соглашение, по которому выплатит ему 10 тысяч рублей. Но еще продолжается тяжба с анимационной студией, которой принадлежат права на героев других четырех мультфильмов. В Арбитражном суде Архангельской области только от этой студии сейчас рассматривается 25 исков к предпринимателям.

- Чтобы угодить детям, родители используют образы мультгероев при оформлении праздника и просят разместить их на кондитерских изделиях, - говорит директор северодвинского предприятия Полина Машенькина. - Заказчики сами приносят изображения на флешках, присылают по электронной почте или представляют готовые съедобные картинки. Производство таких тортов, конечно же, не поставлено на поток, это разовые заказы. Представитель правообладателя заказал торты под предлогом, что хочет сделать подарок детям из интерната. Мы думали, что делаем доброе дело, а в итоге, оказывается, причинили ущерб на 600 тысяч рублей.

Предприятие признает, что использовало изображения в коммерческих целях, хотя и не нарушало авторских прав осознанно. По мнению директора, можно было ожидать, что правообладатель сначала выйдет с предупреждением или коммерческим предложением:

- Но вместо этого за дело сразу берутся юристы, которые действуют достаточно жестко. Когда мы спросили у представителей правообладателя, как действовать по закону, нам предложили заключить договор. Согласно этому договору, заказ на изготовление торта покупатель может оформить только через специальный сайт с курьерской доставкой. Мы не сможем производить изделия по своим технологиям. Цены на торты будет устанавливать правообладатель, а его представители станут приезжать к нам с аудитом. Но самое интересное, что в своих кондитерских мы должны будем отсылать всех клиентов с аналогичными заказами на этот сайт. По условиям конфиденциальности мы не вправе даже говорить клиентам, что это торты нашего производства. Кроме того, в договоре содержится порядка пятнадцати санкционных пунктов. Разумеется, с коммерческой точки зрения нам такие условия невыгодны.

Это же предприятие закупает сертифицированные изображения для фотопечати на тортах у производителей, но героев современных российских мультфильмов среди них нет - только зарубежные.

Представители компании-правообладателя объясняют массированную судебную борьбу с нарушителями авторских прав заботой о безопасности детей. Этим брендам доверяют - значит, любая продукция с их персонажами должна быть безопасной. На изготовление одного "брендового" торта необходимо получать разовое разрешение, на поточное производство - лицензию. .

Прямая речь

Надежда Семенова, пресс-секретарь Арбитражного суда Архангельской области :

- Как показывает практика, наилучший вариант для обеих сторон по делам о защите авторских и смежных прав - заключение мирового соглашения. Чаще всего правообладатели доказывают факт нарушения. Они представляют в суд кассовые и товарные чеки, а также диски с видеозаписями приобретения контрафактного товара. Из 53 дел о защите авторских и смежных прав, рассмотренных нашим судом с начала года, требования по 41 иску удовлетворены полностью или частично.

Индивидуальным предпринимателям и организациям следует быть внимательнее при производстве или оказании услуг, связанных с охраной интеллектуальной собственности. Необходимо внимательно изучать все документы - свидетельства, сертификаты на товары и лицензии.

Тем временем

Исков к продавцам игрушек в виде мультгероев подается в разы больше, чем к кондитерам. Ответчиками также выступают в основном индивидуальные предприниматели. В суде они поясняют, что приобрели игрушки у оптовых фирм в Москве и полагались на их добросовестность. Если уж вести полноценную борьбу с контрафактом ради детской безопасности, логично в первую очередь предъявлять претензии к крупным компаниям. Тогда и мелких нарушений в разных регионах станет меньше. Но судиться с кондитерами и розничными продавцами, конечно, проще.