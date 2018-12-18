В канун Дня энергетика мы побеседовали с главным инженером ЛОЭСК Андреем Гороховым. Он рассказал о том, что необходимо для надежного электроснабжения Ленобласти и как будут развиваться электросети в регионе в ближайшие годы.

Андрей Юрьевич, чем запомнился для ЛОЭСК 2018 год?

Андрей Горохов: Одним из самых важных событий для нашей компании стало открытие подстанции "Криогаз" 110/10 киловольт в Высоцке. Это современная цифровая подстанция, не требующая постоянного присутствия персонала филиала. 31 июля губернатор региона Александр Дрозденко запустил подстанцию одним кликом "мышки".

ЛОЭСК построила эту подстанцию для обеспечения электроснабжением строящегося завода по переработке сжиженного природного газа "Криогаз", но кроме него, ее мощностей хватит и для жителей Высоцка.

Но для людей важнее всего, чтобы электричество не отключали и подключиться к сетям можно было быстро и без бюрократических проволочек...

Андрей Горохов: В электроэнергетике все взаимосвязано. Без строительства современных подстанций неоткуда будет брать дополнительную мощность для новых потребителей. Повышение надежности электроснабжения потребителей - это наша основная задача, и все усилия ЛОЭСК направлены на это. За 2018 год объем инвестиций, профинансированных для развития электросетевого комплекса ЛОЭСК, составил 3,4 миллиарда рублей. За 2018 год компания ЛОЭСК ввела в работу 13 новых трансформаторных подстанций в Кудрово, Мурино и Всеволожске, чтобы обеспечить необходимую мощность строящимся там многоэтажным жилым комплексам. Масштабная реконструкция сетей была произведена в Сосновом Бору и в Выборге. За этот год ЛОЭСК полностью отремонтировала около 1000 объектов электросетевого хозяйства в крупных городах и поселках региона - это километры кабельных и воздушных линий, трансформаторные и распределительные подстанции. Кроме того, компания провела ремонтные работы на всех опорных источниках электроснабжения класса напряжения 35/110 киловольт. За 10 с половиной месяцев 2018 года в преддверии зимы во всех филиалах ЛОЭСК были организованы и проведены 104 противоаварийные тренировки с оперативным персоналом, в том числе восемь совместно со смежной сетевой компанией "Ленэнерго". Все эти меры нужны именно для того, чтобы снизить аварийные отключения электричества. Люди, наверное, и сами заметили, что аварийных отключений становится с каждым годом все меньше...

А это действительно так?

Андрей Горохов: Это подтверждается статистикой, которую мы ведем. Общие данные показывают, что кривая в графике аварийных отключений с каждым годом снижается. Так, за девять месяцев 2018 года было зафиксировано 1014 отключений, а за аналогичные периоды предыдущих лет - на 100-200 отключений больше. Около 20 процентов от общего числа отключений электроснабжения происходят из-за не согласованных с ЛОЭСК земляных работ: городские службы не выполняют предписания специалистов ЛОЭСК и повреждают высоковольтные кабельные электрические линии. Из-за таких отключений суммарно около 300 часов только за этот год жители в разных городах сидели без света. ЛОЭСК, ведет претензионно-исковую работу по каждому случаю.

Много ли новых потребителей подключили за 2018 год?

Андрей Горохов: На сегодняшний день ЛОЭСК было выдано 4180 актов технологического присоединения. Из значимого: для самого крупного в регионе перинатального центра в Гатчине ЛОЭСК выделила 2,5 тысячи киловатт мощности. Этот современный перинатальный центр рассчитан на 130 коек и оснащен высокотехнологичным медоборудованием, требующим бесперебойного и надежного электроснабжения. Для того чтобы обеспечить перинатальный центр 2-й категорией надежности, ЛОЭСК построила и ввела в работу две новые трансформаторных подстанции и четыре кабельные линии шесть киловольт. Еще в Гатчине мы подключили новую поликлинику и микрорайон с 62 земельными участками для многодетных семей. В 2018 году мощность была выделена стадиону "Локомотив" в Волхове, физкультурно-оздоровительным комплексам в Подпорожье и Тихвине, а также домам творчества, бассейнам. Не говоря уж о светофорах, камерах видеонаблюдения на шоссе и опасных перекрестках во всех районах Ленобласти. Подключая к электроснабжению социально значимые объекты, мы, энергетики, первыми видим, как развивается наш регион.

Область активно застраивается, особенно районы, близкие к Петербургу. Как энергетики планируют успевать за этим быстрым ростом?

Андрей Горохов: В 2019 году во Всеволожском районе будет введена в эксплуатацию еще одна цифровая подстанция 110/10 "Бугры", которая будет обеспечивать электроэнергией жителей многоэтажных домов в энергодефицитных Муринском и Бугровском сельских поселениях. Управлять этой подстанцией можно будет удаленно из диспетчерской Пригородного филиала. В 2021 году запланирован запуск еще одной цифровой подстанции 110/10 "Императорская" для строящегося в Гатчине Северо-Западного нанотехнологического центра АО "Леноблинновации".

Сейчас в тренде - цифровизация оборудования, удаленное управление сетями. Не будет ли компания в ближайшие годы активно сокращать персонал? Все-таки ЛОЭСК - значимый работодатель для городов Ленобласти.

Андрей Горохов: ЛОЭСК давно занимается цифровизацией, все наши новые подстанции 35-110 киловольт и БКТП уже оснащены телемеханикой и управляются дистанционно. Отчасти именно из-за этого сильно сократилось количество отключений и уменьшается время восстановления электроснабжения. Но нам не нужна цифровизация "без людей". Цифровые решения имеют смысл на крупных подстанциях, а на распределительных сетях их применение также важно, но не так целесообразно с экономической точки зрения. И, конечно, мы не забываем о социальной роли, которую выполняет ЛОЭСК как работодатель. В удаленных от Санкт-Петербурга районах Ленобласти ЛОЭСК предлагает рабочие места в филиалах и районах электрических сетей компании, благодаря чему люди трудоустроены и не уезжают из глубинки в город. Со стороны ЛОЭСК это не благотворительность, это экономически и социально обоснованное решение. Это то, что мы называем разумной цифровизацией.