Почему в Карелии падает производство нерудных материалов

В Карелии наблюдается спад промышленного производства нерудных материалов. За последние два года закрылись девять щебеночных предприятий. И одна из основных причин - высокая транспортная составляющая в конечной стоимости продукции.

Производством строительных нерудных материалов, а именно щебня и гравия, в 2018 году занимались 30 предприятий. Однако объемы производства снизились к уровню прошлого года на одну десятую. И такая ситуация наблюдается уже на протяжении нескольких последних лет.

Предприятия горнопромышленного комплекса в среднем выдают порядка 16 миллионов кубометров щебня, а в нынешнем году вообще ожидают лишь 14 миллионов. Для сравнения: в Ленинградской области карьеры увеличили отгрузку железнодорожным транспортом за 10 месяцев нынешнего года на 17 процентов. Хотя производственные мощности республики позволяют ежегодно отгружать более 25 миллионов кубометров камня. Почему же не получается выйти на плановые показатели?

Основная причина - высокие тарифы по транспортировке. Центр России, особенно Москва и Московская область, не хочет покупать щебень из Карелии. Он обходится слишком дорого. Куда проще приобрести продукцию, например, с Урала и экономить порядка 110 рублей на каждой тонне. Хотя расстояние, на которое его нужно перевезти, чуть ли не в два раза больше.

Дешевый щебень поставляет и Республика Беларусь. Однако по мнению производственников, из Карелии, это может быть и украинский щебень, который идет теперь через соседнюю страну. Соответственно меняется и ценовая политика. Например, в среднем тонна щебня обходится в пределах 600 рублей, а самый дешевый украинский камень стоит от 330. Дороже всего обходится доставка. Что касается щебня с Северо-Запада, то доставка может достигать и 75 процентов, украинского же - на 45 процентов меньше.

Тарифная политика обязана быть разумной, экономически обоснованной, сбалансированной и рентабельной для всех участников рынка

Общими усилиями удалось немного изменить порядок отгрузки камня из Карелии. Приказ Минтранса России по оплате увеличенной доставки щебня в Центральный регион РФ отменили. И тем не менее до конца справиться с ситуацией не получилось.

Одна из главных проблем связана с железной дорогой. Во-первых, не хватает полувагонов, во-вторых, стоимость перевозки материалов носит сезонный характер и летом увеличивается в три раза по отношению к зимнему периоду.

- Тарифная политика обязана быть разумной, экономически обоснованной, сбалансированной и рентабельной для всех участников рынка. Цена перевозки железнодорожным транспортом должна составлять небольшую часть себестоимости продукта. Сегодня транспортировка разорительна для предприятий. Все затраты перевозчиков переложены на плечи производителей. Цена товара становится неконкурентоспособной и приводит к вытеснению предприятий с рынка. Проблема и при предоставлении вагонов:их передают частным компаниям. А те уже сами решают, кому и по какой цене их отдавать. Кроме того, нужно применять и тарифный коридор с понижающим коэффициентом в зависимости от километража, - считает уполномоченный по правам предпринимателей Карелии Елена Гнетова.

Заместитель председателя Ассоциации горнопромышленников республики Андрей Громовой тоже уверен: не было бы дефицита полувагонов - не было бы и оснований для роста цен на предоставление подвижного состава.

- Это показатели нерыночного поведения, которые нарушают баланс интересов участников и принципы честной конкуренции, - считает Громовой.

В правительстве Карелии заявляют, что горнопромышленный комплекс имеет хорошие перспективы для развития. Во-первых, расширяются производственные мощности действующих производств, во-вторых, строятся новые добывающие и камнеперерабатывающие предприятия. В рамках федеральной целевой программы на период до 2020 года реализуют проекты строительства и модернизации шести предприятий по производству щебня и двух - по производству блоков. Суммарный объем инвестиций - 2,9 миллиарда рублей.

P. S.

В 2016-2017 годах в республике прекратили деятельность семь щебеночных предприятий, в 2018-м - еще два. Две компании находятся на грани банкротства. Эксперты уверены: чтобы решить проблему конкурентоспособности карельского щебня, нужно снизить тарифное расстояние до станций Центрального федерального округа, предоставить скидки на железнодорожные перевозки. Но самое главное - во взаимоотношениях с операторами-грузоперевозчиками производителям щебня надо перейти от ежемесячного ценообразования к формированию ценовых условий на долгосрочный период.