Стало известно, куда россияне поедут на Новый год

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг самых популярных направлений для встречи Нового года. По данным рейтинга сервиса бронирований Booking.com, именно в двух столицах россияне чаще всего ищут гостиницы перед праздниками.

Как отмечают создатели рейтинга, интерес вызывают отели, расположенные в центральных районах города, причем, наряду с близостью к музеям и памятникам архитектуры, в предпраздничный период на выбор гостиницы влияет и расстояние от площадок, где предновогоднее настроение ощущается сильнее всего.

Так, в Петербурге, перед праздниками откроют ярмарку на Пионерской площади, куда привезут деликатесы и сувениры со всей страны. Причем, если Большая Рождественская ярмарка проходит в микрорайоне Коломна, который не относится к самым топовым местам города, то в Москве туристам можно не отказываться от привычных локаций, ведь в столице страны главная ярмарка разместится у ГУМа.

На третьем месте рейтинга оказалась Казань. В столице Татарстана тоже, кстати, проводится ежегодная ярмарка, ее открывают на Кремлевской набережной. Туристы приезжают на ярмарку со всего Поволжья, ведь здесь можно купить настоящий татарский чак-чак.

Четвертую строчку по числу бронирований в Новогоднюю ночь занимает Адлер. Здесь главным козырем является погода, сейчас в ближайшие две недели температура воздуха в этом городе будет держаться на отметке плюс 10 градусов. В списке из южных направлений также присутствует Сочи (7 место), Краснодар (9 место) и Эсто-Садок (10 место).

В центральной полосе России на Новый год люди поедут в Нижний Новгород, Ярославль и Екатеринбург.