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18.12.2018 15:52
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

У берегов Великобритании село на мель мурманское судно

Текст: Алексей Михайлов

Возле порта Фалмут у берегов Великобритании сел на мель мурманский сухогруз "Кузьма Минин". Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе компании "Мурманское морское пароходство" (ММП), которой принадлежит судно.

- На борту "Кузьмы Минина" 18 человек, пострадавших нет, - отметили в пресс-службе ММП. - Возле судна дежурит буксир обеспечения. Предпринимаются меры по снятию сухогруза с мели. Надеемся, что это удастся сделать в течение ближайших суток, как только позволит погода.

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Причины инцидента расследуются. По предварительным данным, утром из-за усиления ветра капитан решил сняться с якоря и отойти от берега, чтобы избежать возможности аварии. Во время подъема якоря судно коснулось морского дна.

По данным координатора Международной федерации транспортных рабочих Сергея Фишова, 7 декабря "Кузьма Минин" вышел из Нидерландов в Испанию, однако 14 декабря сменил курс и направился в Великобританию.

Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем ММП "Кузьма Минин" долгое время простоял в порту Тернезен (Нидерланды). Когда на борт судна поднялись представители Международной федерации транспортников (МФТ), оказалось, что у моряков не хватает продуктов - нет фруктов и овощей, было лишь немного мяса. Голландские моряки объявили в соцсетях сбор помощи экипажу. По данным Российского профсоюза моряков, в сентябре в зарубежных портах оставались семь судов ММП, часть из которых находилась под арестом из-за долгов судовладельца. В начале осени государственная инспекция по труду оштрафовала ММП на сумму более 400 тысяч рублей за несвоевременную выплату зарплаты и отпускных морякам, задержку расчета при увольнении и другие нарушения.

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