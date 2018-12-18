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18.12.2018 14:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге осудили участников банды псевдоспецназа

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по резонансному делу "банды спецназа", участники которой совершали автоподставы и грабили состоятельных людей. Причем, нападавшие были в форме, которая напоминала экипировку отрядов специального назначения.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, члены группировки получили различные сроки лишения свободы, в местах не столь отдаленных они проведут от семи до 13 лет.

Фото: depositphotos.com
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Ранее был осужден еще один участник группы, он пошел на сделку со следствием и был приговорен к шести годам лишения свободы.

Также в деле были заявлены гражданские иски. Нападавшим придется заплатить потерпевшим 1,23 миллиона рублей и 2,5 миллиона долларов. Средства у участников группы найдутся, в погашения долга у осужденных взыщут их имущество: земельный участок, дом в пригороде Петербурга, пять квартир, шесть элитных автомобилей, также на счетах мужчин хранятся крупные суммы денег.

Активность группировки пришлась на период с 2012 по 2014 годы. В Следственном комитете по Санкт-Петербургу сообщают, что первое нападение зафиксировано 20 ноября 2012 года на Шафировском проспекте. Тогда у трех потерпевших участники банды отобрали 9 миллионов 860 тсяч рублей, в сентябре 2013 года разбойное нападение было совершено на территории аэропорта Пулково. Бизнесмен лишился 2,5 миллиона долларов. В мае 2014 года участники группы похитили местного предпринимателя и стали вымогать у него 100 миллионов рублей, а в июле того же года они напали на трех бизнесменов и забрали у них 1,5 миллиона долларов.

Участники группы предъявленные им обвинения признали частично.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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