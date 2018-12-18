В Петербурге угнали Lexus за 7,3 млн рублей

Петербургская полиция разыскивает ловких автоугонщиков, которые буквально за десять минут похитили дорогой автомобиль.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ущерб составляет 7,3 миллиона рублей.

По информации правоохранителей, инцидент произошел накануне вечером на парковке у здания торгового комплекса.

- В полицию Приморского района поступило сообщение 31-летней гражданки, которая сообщила, что в указанный период времени неизвестным злоумышленником был похищен автомобиль Lexus lх570 2018 года выпуска, - уточнили в полиции.

По неподтвержденной пока информации, пострадавшая - призер одного из престижных международных конкурсов бодибилдинга. Автомобиль был куплен в кредит в одном из городских автосалонов сразу после победы в конкурсе в 2018 году.

Кстати

В тот же день в Калининском районе Петербурга была угнана еще одна дорогая иномарка. Владелец Toyota Land Cruiser заявил, что причиненный ему ущерб составил 5,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере".