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18.12.2018 20:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге выставили на продажу двушку за 680 миллионов рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге выставлена на продажу двухкомнатная квартира в особняке Кушелева-Безбородко на набережной Кутузова. Начальная цена лота 680 миллионов рублей. Эта квартира является самой дорогой на рынке недвижимости Северо-Запада, сообщает агентство недвижимости ЦИАН.

Как следует из описания квартиры, ее площадь составляет 494 квадратных метра, из них на кухню приходится всего лишь восемь. Фактически на продажу выставляется восстановленный особняк, будущим владельцам обещают, что планировать пространство можно по своему желанию.

Фото: depositphotos.com
В Петербурге выставили на продажу самую дорогую "однушку" в России

Квартира имеет отдельный вход, высота потолков составляет 6,84 метра. На первом этаже расположен холл и кухня с хозяйственными помещениями. На втором - гостиная и две спальни, каждая из которых оборудована собственной ванной. Стоит отметить, что одна из ванных оборудована балконом.

Цены на самые дорогие квартиры в других регионах Северо-Запада также впечатляют. На втором месте рейтинга оказалась трехкомнатная квартира в Выборге площадью 154 квадратных метров. Она расположена в доходном доме 1905 года постройки, здание построено по заказу предпринимателя Юху Лакуххо и именно он и был первым владельцем квартиры. Стоит отметить, что изначально этот лот был на третьем месте рейтинга, но владельцы неожиданно подняли цену на 40 миллионов.

И сейчас на почетном третьем месте квартира из Калининграда на улице Бородинской.Ее площадь составляет 190 квадратных метров, владельцы рассчитывают выручить за нее 36 миллионов рублей.

Двухуровневый пентхаус площадью 170 квадратных метров выставлен на продажу в Архангельске. В квартире пять комнат, продается она за 26 миллионов рублей. В отличие от предыдущих лотов, где упор сделан на исторические детали, в этой квартире бал правит хай-тек. Расположена квартира в доме элит-класса по улице Поморской.

Фото: depositphotos.com
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Самая дорогая квартира в Вологде продается за 23,9 миллиона рублей. В ней четыре комнаты, площадь составляет 356 квадратных метра, причем, в отличие от сопоставимого по площади петербургского особняка, в вологодской квартире площадь кухни приближается к 40 метрам.

В рейтинге дорогой недвижимости самая маленькая площадь к квартиры в Петрозаводске. За трешку площадью 99 квадратных метров в недавно сданном пятиэтажном жилом доме, владельцы просят 17,9 миллионов рублей.

На 900 тысяч рублей меньше стоит самая дорогая квартира Новгородской области. Причем ее площадь составляет 188 квадратных метров, в два раза больше, чем в Петрозаводске. На случай, если квартиру приобретут люди, стесненные в средствах, владельцы предупреждают: за четырехкомнатную квартиру в Великом Новгороде они платят коммунальные платежи зимой в размере 5,5 тысяч рублей, летом - около четырех тысяч.

Восьмое место занимает пятикомнатная квартира в Мурманске. Она выставлена на продажу за 15,5 миллиона рублей. На девятой строчке рейтинга шестикомнатная квартира в девятиэтажке на улице Тиманской в Сыктывкаре, за не просят 15,3 миллиона рублей.

Ну а самой дешевой в рейтинге дорогой недвижимости оказалась квартира в Пскове. Ее продают "всего-то" за 12 миллионов рублей.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск СЗФО Вологодская область Вологда СЗФО Калининградская область Калининград СЗФО Карелия Петрозаводск СЗФО Ленинградская область
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