Прокуратура Архангельской области выявила массовые нарушения Федерального закона о лотереях в торговых центрах. При проверке 57 магазинов Архангельска в каждом из них было обнаружено оборудование для проведения моментальной лотереи. В ходе совместных рейдов налоговой службы и полиции 21 автомат изъяли, а остальные устройства владельцы демонтировали самостоятельно.

Негосударственные лотереи в России запрещены с 2014 года. Несмотря на это, автоматы с изображением сантехника и надписью "Моментальная лотерея" от негосударственного организатора установлены в торговых точках многих регионов.

В надежде на легкий выигрыш покупатели бросают 10 рублей в монетоприемник. Изображение начинает двигаться, через несколько секунд снова появляется надпись "оплатите билет". Хотя никаких лотерейных билетов эти терминалы не выдают.

- За нарушение законодательства о лотереях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа - до 350 тысяч рублей для юридических лиц с конфискацией оборудования, - пояснил прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Архангельской области Александр Хромцов. - Так, организатор лотереи в одной из торговых сетей Архангельска решением арбитражного суда оштрафован на 300 тысяч рублей. Ее директору как должностному лицу мировой суд назначил 15 тысяч рублей штрафа.

За незаконно установленное оборудование для проведения лотерей претензии предъявляются и собственникам зданий, на территории которых расположены автоматы.

Даже в тех торговых точках, где уже прошли рейды, терминалы через несколько дней появляются снова. Такое упорство объясняется просто: прибыль превышает суммы штрафов

Однако, как отмечают правоохранители, даже в тех торговых точках, где уже прошли рейды, терминалы через несколько дней появляются снова. Такое упорство объясняется просто: прибыль превышает суммы штрафов.

Помимо лотерейных автоматов, в магазинах изымается незаконное игровое оборудование. В Архангельске полиция проводит проверку по 13 терминалам, специализирующимся на торговле бинарными опционами. Производители утверждают, что это позволяет относить их к биржевым системам, а не к игровому оборудованию.

- В таких случаях проводится экспертиза. Если будет установлено, что это игровое оборудование, его владельцы понесут уголовную ответственность за проведение незаконных азартных игр, - отмечает Александр Хромцов.

Борьба с незаконными лотерейными и игровыми автоматами в торговых центрах ведется и в других регионах СЗФО. Так, в Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении петербуржца, который арендовал помещение в ТЦ якобы под платежный терминал. На самом же деле он установил игровой автомат с доступом к интернету, принимавший ставки.

В Вологде четверо жителей областного центра пошли под суд за установку восьми игровых автоматов в торговых центрах и придорожных кафе. Благодаря деятельному раскаянию они отделались судебным штрафом - по 50 тысяч рублей с каждого.