Видеокамеры на петербургских улицах научились распознавать лица

Комитет по информатизации и связи Смольного отчитался о появлении на улицах Петербурга 153 "интеллектуальных" видеокамер, качество изображения с которых позволит распознавать лица. Правда, опрошенные "РГ" эксперты полагают, что такое количество оборудования в масштабах Петербурга является ничтожно малым, а сам проект Смольного вызывает больше вопросов, чем ответов.

О самой системе известно следующее. Технологию по распознаванию лиц внедрил "Городской мониторинговый центр", в рамках проекта на улицах Петербурга и появились те самые 153 "умные" видеокамеры. В комитете по информатизации и связи говорят, что оборудование обладает функциями видеоаналитики. Установка камер является одним из элементов проекта "Умный город".

Как сообщила "РГ" врио председателя комитета по информатизации и связи Ольга Решетова, камеры установили "на наиболее уязвимых в террористическом отношении и криминогенных участках Санкт-Петербурга". При этом в комитете говорят, что закупка камер Смольным не производилась, программное обеспечение, позволяющее заниматься видеоаналитикой, в документах называется телекоммуникационными услугами по передаче данных и оплачивается по госконтрактам городским мониторинговым центром.

Опрошенные "РГ" эксперты разделились во мнениях. Так, по оценкам Кирилла Сергеева, технического директора лаборатории-производителя портативной электроники, при видеоаналитике возможно использование бытовых видеокамер с высоким разрешением.

- Некорректно говорить про одну камеру как про самодостаточную единицу для распознавания. Сама по себе она ничего не распознает, - считает Алексей Артамонов, разработчик-исследователь платформы по распознаванию синтетических данных. По оценкам эксперта, если стоит задача получить изображение, сравнимое с тем, что видит человеческий глаз при свете фонаря на высоте 3,5 метра, причем такого качества, чтобы картинку можно было использовать в биометрии, стоимость одной камеры, по самым приблизительным оценкам, составит 150 тысяч рублей.

Но в систему, помимо собственно видеокамер, должны входить специальные компьютеры, на которых происходит обработка данных. Бытовые модели, работающие в офисах или дома, здесь не подойдут. Компьютеры, способные работать с нейросетями, по данным Артамонова, стоят на рынке не менее 200 тысяч рублей за единицу.

- Нужно уметь находить по биометрическим характеристикам лица из базы, эти поисковые запросы также должен обслуживать достаточно мощный сервер, - подчеркивает эксперт.

- Распознает лица программное обеспечение, к которому камера подключена. И основных денег стоит не камера, а программа, - обращает внимание Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики компании - производителя ПО. Эксперт отмечает, что стоимость специального программного обеспечения зависит от множества факторов. "По подписной модели, например, цена составляет у одного из разработчиков 15 долларов за камеру в месяц, однако применять эти данные для нетипового госпроекта не совсем уместно",- подчеркивает Парфентьев.

Серьезные вопросы у экспертов вызвало и количество камер. В комитете по информатизации говорят, что цели заменить все установленные в городе камеры на "интеллектуальные" у Смольного нет, что традиционная видеосистема сохранится. Тем не менее специалисты полагают, что для решения поставленных задач 153 камеры - это несерьезно.

По оценкам Павла Драгуна, специалиста компании, занимающейся поставкой телекоммуникационного оборудования, даже в небольшом кафе или магазине, чтобы распознать всех клиентов и позволить системе видеонаблюдения работать в автоматическом режиме, нужно не менее 5-10 видеокамер.

Некоторые эксперты отмечают: закупленных Смольным "умных" видеокамер хватит разве что на оборудование торгового центра. Одна камера может распознавать 10-18 лиц.

Другие эксперты отмечают: закупленных Смольным "умных" видеокамер хватит разве что на оборудование торгового центра. Свой скепсис специалисты объясняют тем, что одна камера, подходящая для видеоаналитики, может одновременно распознать от 10 до 18 лиц. Плюс ко всему принципы расположения таких камер отличаются от традиционных систем видеонаблюдения, которые, как правило, размещаются на значительной высоте. Такой принцип позволяет обычным камерам зафиксировать сам факт на максимально большой территории. Для специализированного оборудования "широкий угол" будет скорее минусом чем плюсом: качество изображения на большой высоте просто потеряется.

- Я думаю, что это можно рассматривать как некий пилотный проект и тестирование технологии: 150 камер, чтобы обеспечить покрытие города, конечно же, мало. Если взять, скажем, Лондон, в котором одна из самых мощных в мире систем видеонаблюдения, то, по разным оценкам, там установлено от 400 до 600 тысяч камер, то есть 1 камера приходится на 18 граждан. Если пересчитать это на население Санкт-Петербурга, то получается около 277 тысяч камер. Но тут опять-таки все зависит от задач: если задача - покрыть только определенные важные места в центре города, то этого количества может и хватить, - полагает Валерий Геленава, директор по развитию Национального центра интернета вещей.

Закономерный вопрос: зачем тогда нужны системы, которые стоят дорого и дают изображение на малой площади? Специалисты отмечают, что вообще-то система, если все сделать грамотно, может быть эффективной.

Даниил Божин, эксперт компании, занимающейся организацией онлайн-наблюдения, говорит, что при использовании продвинутых технологий видеоаналитики система в автоматическом режиме может распознать, например, пожар. Принцип действия следующий: запускается нейросеть, которая учится "видеть" пожар по сотням изображений реального возгорания.

Еще один вопрос к системе - право на личную жизнь. В тех уголках города, где "интеллектуальные" камеры все же заработают, гражданин окажется оцифрован буквально насквозь, система его идентифицирует и будет "знать", где он был в рабочее время, с кем встречался на улице, с кем ходил за руку.

Адвокат Сурен Аванесян уверен, что проблема даже не в самой автоматизированной системе - роботы болтливостью не отличаются, а вот "человеческий фактор" здесь приобретает принципиальное значение. По словам эксперта, даже при использовании нынешних систем видеонаблюдения, которые не отличаются четкостью и точностью, записи происшествий регулярно публикуются в интернете и попадают к третьим лицам. А если изображение станет еще более подробным, то гарантировать безопасность личных данных, по словам эксперта, сложно. В Смольном парируют: сами по себе биометрические модели, созданные системой, человек идентифицировать не сможет, но вот при сопоставлении с базами данных они могут дать результат.

Но сработает ли система, если злоумышленник отрастит бороду или спрячет лицо за темными очками?

- Система эффективна, когда разыскиваемое лицо не знает о том, что его могут идентифицировать, - утвердает Иван Зверев, эксперт по предотвращению потерь крупной охранной компании. По оценкам эксперта, современные камеры не смогут распознать злоумышленника, если он использует грим или макияж. То есть камеры будут эффективны при поиске, например, должников по алиментам, а потенциальный террорист или человек, скрывающийся от следствия, будет стараться изменить свою внешность.

- Вспоминая популярный советский фильм о Шерлоке Холмсе, можно сказать, что задача защиты от идентификации лица успешно решается в течение уже более 150 лет, - резюмирует Иван Зверев.

Если городской проект вызывает сомнения у экспертов в части масштабов и соответствия заявленным целям, то в чем специалисты уверены на 100 процентов, так это в том, что технологии создания цифровых слепков уже успешно решаются в небольших локациях коммерческими предприятиями.

- Бизнес начинает активно внедрять подобные системы анализа посетителей с целью лучше узнать своего клиента. Так что, находясь в публичных местах, надо быть готовым к тому, что вас оцифровывают роботы с искусственным интеллектом, - полагает Павел Драгун.

Эксперты уверены, что в целом технологию распознавания лиц ждет большое будущее, что она сможет как изменить традиционные маркетинговые схемы, так и повлиять на социальную структуру общества. Но вот смогут ли 153 камеры успешно выискивать нарушителей в пятимиллионном городе - большой вопрос. .