Администрация Ялты попытается вернуть главную площадь городу

Администрация Ялты направила в Арбитражный суд исковые заявления, чтобы вернуть в собственность муниципалитета незаконно отчужденную при Украине главную площадь города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Еще в 2005 году одна из украинских коммерческих структур арендовала целый комплекс объектов в центральной части курортной столицы. В результате город потерял кинотеатр "Сатурн", дом торговли, общественный туалет, зону зеленых насаждений, подъездные пути, дорогу общего пользования, а также собственно площадь Советскую со всеми клумбами, газонами и фонтаном. Юристы ялтинской мэрии утверждают, что даже по украинскому законодательству это отчуждение произошло незаконно.

- Сложившаяся ситуация привела к тому, что городские власти не могут заняться благоустройством находящейся в аренде территории, которая при этом должна служить "лицом города", - считает глава администрации Ялты Алексей Челпанов. - Мало того, арендаторы заявили о намерении пристроить к кинотеатру еще один зал - за счет зоны зеленых насаждений под предлогом расширения социально значимого объекта. Мы против этого возражаем - думаю, ничего здесь строить не надо, а площадь должна вернуться городу и использоваться по назначению - быть прогулочной территорией.

В то же время мэрия не планирует менять исторически сложившийся статус здания Дома торговли и кинотеатра. И если их владельцы настроены на инвестиции в эти объекты - власти готовы их поддержать.