Госдума приняла закон о любительском рыболовстве. Правительственная инициатива запрещает оборот жаберных сетей, вводит понятие суточной нормы вылова, а также ограничивает подводную охоту в местах массового отдыха людей. И, что особенно актуально для юга России, гарантирует свободный бесплатный доступ граждан к водоемам. Ранее в Ростовской области и на Кубани между рыбаками и заводчиками прудовой рыбы, у которых "общие" водоемы, уже неоднократно возникали конфликты.

Как рассказал "РГ" председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, законопроект шесть лет находился в Госдуме и вызывал много споров и разногласий. Неудивительно, ведь он затрагивает более 20 миллионов рыбаков-любителей.

- В результате, на мой взгляд, получился взвешенный документ, который учитывает интересы всех сторон, - отметил депутат.

По сути, у субъектов появятся новые полномочия - устанавливать ограничения любительского рыболовства по согласованию с Минсельхозом (раньше это право было исключительно федеральным). При этом проект обеспечит свободный и бесплатный доступ к водоемам общего пользования. Впервые четко определяется, что рыбалка может быть ограничена только на землях обороны и безопасности и на участках, выделенных для аквакультуры и исследований.

- Рыбопромысловые участки, выделенные для любительского рыболовства, должны закрыться до 31 декабря 2020 года. Одной из причин появления этого законопроекта были многочисленные случаи, когда некто просто перекрывал реки и брал деньги за рыбалку. Это неправильно, - утверждает Николаев.

Из законопроекта исключены положения о введении именного разрешения. Депутаты посчитали, что такая мера может сделать рыбалку платной.

- Это был путь к платной тотальной рыбалке, регион сам определял бы виды рыбы, на вылов которой нужно вводить именные разрешения, а у нас гипотетически любой пескарь мог оказаться в этом списке, - говорит депутат.

Еще закон вводит понятие суточной нормы вылова, что поможет сохранить рыбу вблизи больших городов (например, около Ростова и Краснодара), где нагрузка на водоемы повышенная. Такие регионы самостоятельно определят объем возможного вылова.