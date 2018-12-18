Как рассказал "РГ" председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, законопроект шесть лет находился в Госдуме и вызывал много споров и разногласий. Неудивительно, ведь он затрагивает более 20 миллионов рыбаков-любителей.
- В результате, на мой взгляд, получился взвешенный документ, который учитывает интересы всех сторон, - отметил депутат.
По сути, у субъектов появятся новые полномочия - устанавливать ограничения любительского рыболовства по согласованию с Минсельхозом (раньше это право было исключительно федеральным). При этом проект обеспечит свободный и бесплатный доступ к водоемам общего пользования. Впервые четко определяется, что рыбалка может быть ограничена только на землях обороны и безопасности и на участках, выделенных для аквакультуры и исследований.
- Рыбопромысловые участки, выделенные для любительского рыболовства, должны закрыться до 31 декабря 2020 года. Одной из причин появления этого законопроекта были многочисленные случаи, когда некто просто перекрывал реки и брал деньги за рыбалку. Это неправильно, - утверждает Николаев.
Из законопроекта исключены положения о введении именного разрешения. Депутаты посчитали, что такая мера может сделать рыбалку платной.
- Это был путь к платной тотальной рыбалке, регион сам определял бы виды рыбы, на вылов которой нужно вводить именные разрешения, а у нас гипотетически любой пескарь мог оказаться в этом списке, - говорит депутат.
Еще закон вводит понятие суточной нормы вылова, что поможет сохранить рыбу вблизи больших городов (например, около Ростова и Краснодара), где нагрузка на водоемы повышенная. Такие регионы самостоятельно определят объем возможного вылова.