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18.12.2018 16:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крым попал в пятерку самых желанных регионов для встречи Нового года

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Сервис путешествий Туту.ру назвал пятерку городов России, которые наиболее популярны для отдыха в предстоящие новогодние каникулы. Первое и второе место заняли Москва и Санкт-Петербург, за которыми идут Сочи, Краснодар, а на пятом месте Симферополь.

Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь
В аэропорту Симферополя открылся туристско-информационный центр

Пятерка названа на основе анализа бронирования авиабилетов с датами путешествия с 25 декабря по 8 января. Основная тенденция нынешнего года - увеличение доли самостоятельных путешественников из регионов России. Симферополь конкурирует за популярность у туристов с Сочи и Краснодаром.

66,9 процента туристов на Новый год прилетят в Крым из Москвы, 15,8 процента - из Санкт-Петербурга, 17,2 - из других регионов России. Интересно, что в последние года доля московских туристов сокращается, а вот питерских - выросла в три раза. Доля гостей из других регионов РФ увеличилась почти на пять процентов.

Из региональных центров больше всего билетов в Крым забронировано из Самары (1,6 процента), Екатеринбурга и Ростова-на Дону (по 1,5), Новосибирска (1,0), Воронежа (0,9), Тюмени и Мурманска (по 0,8), Казани (0,7 процента).

Цены на перелеты из Москвы в Симферополь по сравнению с прошлым годом почти не изменились. Так, средняя стоимость авиабилетов из Москвы и обратно - 11735 рублей, а вот из Питера и обратно - 14632. Глубина бронирования авиабилетов - примерно 50 дней. В последние несколько лет наблюдается очень небольшой, но стабильный рост глубины бронирования в Крым.

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