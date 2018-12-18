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18.12.2018 18:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Какой же год свиньи без елки

Чем нас удивят продавцы новогодней сказки?
Текст: Елена Мелихова, Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России №7747 (284)
На прошлой неделе на юге России открылись первые официальные елочные базары. Хотя в некоторых городах колючий символ Нового года стали продавать еще с начала декабря. Выбор сегодня огромный, в продаже деревья на любой вкус. Их растят специально для праздника и завозят в города десятками тысяч. Сколько в этом году стоят северные красавицы и какие еще сюрпризы приготовили предприниматели горожанам к Новому году, выяснили корреспонденты "РГ".
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В Ростове-на-Дону будут работать около 80 елочных базаров. Цены на живую ель - 400 - 1000 рублей за штуку.

- Мы оптом закупили по 150 рублей. Взяли 200 елей в Ярославской области. Планируем продать в среднем по 500 за штуку, - разоткровенничался с корреспондентом "РГ" один из торговцев лесными красавицами. - Продадим все или нет, пока не знаем. По прошлогоднему опыту, примерно четверть остается.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Обычно самый большой спрос накануне праздника. Многие горожане рассчитывают, что ближе к 31 декабря стоимость будет ниже.

- Пока не знаю. Если и упадет цена, то только ближе к новогодней ночи. Ведь потом елки вообще уже никому не будут нужны. Ну а пока есть самые свежие, зеленые и ароматные, - не уставал нахваливать колючий товар продавец.

Кроме того, в этом году на елочных базарах покупателям оказывают дополнительные услуги. Например, выбранное дерево могут сразу упаковать в специальную сетку, чтобы его было проще и удобнее перевозить. Можно также заказать доставку на дом.

Конечно, самыми востребованными остаются крымские сосны и ели. И цена доступная, и ассортимент радует. Вместе с тем предлагаются и эксклюзивные варианты. За пихту просят от 850 до 2000 рублей. Датские ели стоят от 3500 до 8000 рублей. Цена зависит от размера. Ну и, конечно, от качества. Пушистые ли ветки, ровный ли ствол, насыщенный ли цвет. Большинство сосен и елей, реализуемых в Ростовской области, местного происхождения, выращивают их в Кашарском, Тарасовском, Миллеровском, Сальском районах. Однако для продажи в Ростов привезли еще и хвойные деревья из Горного Алтая, Перми и даже из Дании, США и Канады.

Фото: Depositphotos.com
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В Волгограде этой зимой открыли 43 елочных базара, они есть в каждом районе города. Выбор - на любой вкус и кошелек. Ветка сосны стоит 650 рублей. Это самый ходовой товар. Но есть и настоящие елочки. Они стоят в десять раз дороже. Деревце с человека ростом можно купить от 5500 рублей. Есть и по семь, и по девять тысяч. В некоторых точках продаж покупку бесплатно обмотают пленкой. За дополнительную сумму можно договориться о доставке на дом.

Многие южане предпочитают искусственные ели. Их стоимость начинается от 300 рублей (за настольный экземпляр) и доходит до 30 тысяч.

Те, кто хочет и после Нового года продлить праздник, смогут купить дерево в контейнере. Его можно впоследствии высадить в грунт. Правда, приживется ли оно, неизвестно. Советуют прикапывать его прямо в горшке, что позволит нарядить елку дома и в следующем году. Корневая система ели должна развиваться, а это значит, что если вы решите оставить ее в горшке, то по мере роста необходимо будет увеличивать размер кадки. И еще надо минимизировать резкий перепад температуры, когда елку выносишь из дома во двор.

Фото: РИА Новости
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Например, живая голубая ель обойдется от 3500 за маленькое деревце в горшочке и до 15 - 20 тысяч за полутораметровое.

Примечательно, что в этом году появилась новая услуга - интернет-продажа елей. Можно дистанционно выбрать и заказать понравившееся деревце. Его доставят и привезут вам прямо домой. Правда, обойдется такая покупка раза в два-три дороже, чем при выборе на рынке. .

Любопытно

Наступающий год - по восточному календарю Год свиньи. Сегодня большим спросом пользуются мини-пиги, которых заводят в качестве домашних животных. Вернее, микропиги, вес которых не выходит за пределы 10 - 15 килограммов. На популярном сайте объявлений в интернете таких поросят предлагают купить по цене от 20 тысяч рублей.

"Прекрасно дрессируются. За "вкуснятинку" и похвалу они сделают все что угодно. Обучаются быстро. Их можно научить идти рядом на поводке и подходить по команде к хозяину. Мини-пиг быстрее собаки усваивает команды "сидеть", "лежать", "дай копытце" и прочее в этом духе. Знает он и "место" - домик или коврик. Так же без труда свинки учатся ходить в туалет, как кошки, или на улицу, как собаки. Свинки чистоплотны", - нахваливают живой товар продавцы.

Однако в сети есть и истории, когда приобретенный "мини-поросенок" на деле оказывался обычной свиньей и быстро вырастал в 100-килограммовое животное. Так что к покупке надо подходить осторожно.

Между тем

В Ростове Деда Мороза можно вызвать не только домой, но и в офис, и поздравить таким образом детей и взрослых. По акции визит главного деда страны обойдется в три тысячи рублей, при этом он не только раздаст подарки (заранее ему переданные), но и в течение 15 минут покажет фокусы. Подарок будет вручен после того как ребенок станцует или расскажет стихотворение. В сумму включен хоровод вокруг елки, а также праздничное фото.

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