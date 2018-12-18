На Кубани водитель маршрутки высадил потерявшую сознание женщину

В городе Тимашевске Краснодарского края сотрудники полиции начали проверку инцидента, произошедшего на одной из улиц города. Водитель маршрутки вместе с несколькими пассажирами вынес на асфальт женщину, почувствовавшую себя плохо, и после этого уехал.

Происшествие попало на видео и было опубликовано в соцсетях. Очевидцы сообщили, что сегодня утром женщине, ехавшей в маршрутке № 11, стало плохо. Водитель, вместо того чтобы отправиться в больницу, вытащил из салона пассажирку и перенес к ограждению, отделяющему тротуар от проезжей части. А затем продолжил путь. Машина "скорой" приехала лишь спустя некоторое время.

"По выявленному в интернете видеоролику зарегистрирован материал в дежурной части МВД по Тимашевскому району, сотрудники полиции проводят проверку", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.