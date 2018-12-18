Власти Севастополя исключили пилотный проект "Энерджинет" из программы модернизации электросетевого хозяйства. Проект номинально остается в списке приоритетных для города, но его выполнение отодвинулось на неопределенный срок.

Подробно о проекте "РГ" рассказывала в статье "В новом свете" ("Экономика юга России", N 7198 (32) от 14.02.2017). Планировалось, что в Севастополе на трех участках будут отработаны базовые технологии и новые стандарты "умных" сетей, которые затем можно масштабировать на весь город и другие регионы РФ. В Байдарской долине предполагался пилотный участок реконструкции воздушных линий, в Инкермане - кабельных, а в селе Верхнесадовом - создание принципиально новой системы трансформаторных подстанций. При этом сети полностью перестраиваются с переходом на инновационное оборудование и внедрением "умного" управления. По расчетам аналитиков, проект помог бы Севастополю существенно сэкономить на модернизации и в то же время снизить себестоимость энергии.

Программа "Энерджинет" разрабатывалась в рамках национальной технической инициативы и была одобрена в 2016 году советом при президенте РФ по модернизации экономики. Как показал первый опыт внедрения "Энерджинет" в Калининградской области, количество технологических нарушений снизилось на 60 процентов, уровень потерь - на 10 процентов, а время, которое потребители оставались без света из-за аварии, - в пять раз. Причем затраты на эксплуатацию сетей также сократились на 20 процентов.

После первых положительных результатов в Калининграде зеленый свет дали Севастополю. В феврале 2017 года на инвестфоруме в Сочи подписано соглашение о модернизации электросетевого хозяйства города с включением пилотных участков "Энерджинет". Подписи под соглашением поставили глава Севастополя Дмитрий Овсянников, гендиректор "Россетей" Олег Бударгин и замруководителя рабочей группы "Энерджинет" Алексей Чалый.

Планировалось, что "Россети" инвестируют в модернизацию энергосистемы Севастополя два миллиарда рублей, включая 132 миллиона на три участка "Энерджинет". Эту сумму предлагали внести в уставный капитал компании "Севастопольэнерго", которой принадлежат более 90 процентов городских электросетей. Но год спустя стало известно, что предложение собственником сетей отвергнуто.

Денег на модернизацию власти города не нашли, поэтому решили проводить модернизацию сетей за счет потребителей. Чиновники сообщили, что "Севастопольэнерго" подготовило трехлетнюю инвестпрограмму, по которой в обновление сетей будет вложено около 213 миллионов рублей в год. Эти деньги будут включены в тариф для потребителей электроэнергии. Однако пилотный участок "Энерджинет" оттуда исключен.

- Проект "Энерджинет" провален, - констатировал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. - К марту 2018 года должны были запустить все три участка, но так ничего и не сделано. Изначально его планировалось финансировать за счет Агентства стратегических инициатив (АСИ), но источник так и не был определен. Мы обратились в "Россети", заключили соглашение, но собственник "Севастопольэнерго" отказался от вхождения "Россетей" в уставный капитал. Было третье предложение - включить "Энерджинет" в инвестпрограмму "Севастопольэнерго". Я считаю недопустимым делать это за счет жителей. Надо найти другие источники финансирования.

По словам вице-губернатора Севастополя Владимира Базарова, инвестпрограмма трех региональных сетевых организаций на общую сумму 300 миллионов рублей в год только закроет дыры в устаревшей энергосистеме. А на полную модернизацию Севастополю потребуется около восьми миллиардов рублей.

- Модернизация в любом случае будет проводиться, просто не так быстро, как это планировалось при участии "Россетей", - отметил Базаров. - Основные болевые точки в энергетике можно было устранить за один-два года, но теперь это растянется на более длительный период. Деньги мы всем городом будем вкладывать.